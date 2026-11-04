Uno Santa Fe | Santa Fe | razas peligrosas

Control de razas peligrosas en Santa Fe: solo 60 de los 700 perros inscriptos cuentan con chip de identificación

La cifra cobra relevancia tras la reciente seguidilla de ataques de pitbulls en la Costanera y en barrio Sur. La Municipalidad recordó la vigencia de la Ordenanza 11.180, que exige correa corta, bozal y cerramientos de seguridad. Ya se labraron 127 intimaciones con multas que superan el millón setecientos mil pesos.

4 de noviembre 2026 · 10:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Peligro y controles de razas peligrosas en Santa Fe: hay 700 perros inscriptos en el registro municipal pero muy pocos chipeados.

gentileza

Peligro y controles de razas peligrosas en Santa Fe: hay 700 perros inscriptos en el registro municipal pero muy pocos chipeados.

La preocupante seguidilla de agresiones caninas registradas durante las últimas horas en la capital provincial —que dejó a un nene de 9 años herido en la Costanera Oeste y a una mujer junto a su hijo hospitalizados tras un violento episodio en barrio Sur— volvió a poner en el centro del debate la efectividad de los controles urbanos sobre la tenencia de perros de razas peligrosas de gran porte.

Según datos oficiales del municipio capitalino, en la ciudad de Santa Fe existen actualmente 700 perros inscriptos en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, pero solo 60 cuentan con el microchip de identificación colocado, el dispositivo que permite vincular de manera unívoca e inalterable al can con su tenedor responsable.

LEER MÁS: Ataques de pitbulls en Santa Fe: proponen multas ejemplares para quienes lleven perros sueltos en la vía pública

"De los 700 animales registrados bajo la normativa vigente, apenas 60 completaron el proceso de chipeado. La identificación resulta clave para deslindar responsabilidades administrativas y penales ante eventuales ataques en la vía pública o en domicilios", indicaron desde la Subsecretaría de Control y el Imusa.

Cómo funciona el Programa Huellas y los requisitos de chipeado

La colocación del dispositivo electrónico se realiza a través del Programa Huellas, gestionado por el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa). Para acceder a este beneficio gratuito, los propietarios deben cumplir con un protocolo estricto:

Inscripción previa: registrar al animal en las sedes del Imusa o a través de los canales digitales de la Municipalidad.

Capacitación obligatoria: los responsables deben participar de talleres sobre tenencia responsable y pautas de conducta animal, de los cuales ya formaron parte más de 150 vecinos.

Vacunación antirrábica: se verifica el esquema de vacunación al día. En caso de no contar con la dosis correspondiente, los veterinarios municipales la aplican de forma gratuita antes de emitir el carnet de identificación final.

Razas alcanzadas, exigencias de seguridad y multas

La normativa que regula la tenencia está encuadrada en la Ordenanza Municipal N.º 11.180 y sus decretos reglamentarios. Alcanza a especímenes de razas como pitbull terrier, rottweiler, dogo argentino, dóberman, fila brasileño y akita inu, entre otras, así como a mestizos con características físicas de gran porte, musculatura y fuerza mandibular de riesgo.

Exigencias operativas para la circulación y el hogar:

En la vía pública: circulación estricta con correa no extensible de menos de 2 metros y bozal colocado. Se prohíbe que una misma persona pasee a más de dos perros alcanzados por la norma en simultáneo.

En el domicilio: obligatoriedad de contar con cerramientos perimetrales seguros que impidan salidas intempestivas o el contacto con transeúntes, sumado a cartelería precautoria visible en el ingreso.

Desde el inicio de la actual gestión municipal, las cuadrillas de la Subsecretaría de Control e inspectores del Imusa ejecutaron un total de 127 intervenciones, entre intimaciones formales y actas de infracción motivadas por denuncias al 0800 comunal o inspecciones de oficio.

Las sanciones económicas previstas por el Tribunal de Faltas resultan severas: oscilan entre un piso de $172.080 y un techo de $1.720.800, dependiendo del grado de reincidencia y de las consecuencias del incumplimiento.

razas peligrosas control perros chip
Noticias relacionadas
 José Francisco Testoni lidera la lista provincial; Roberto Baradel, Daniel Catalano y Edgardo Llano, a nivel nacional.

CTA Santa Fe: la Lista 10 ganó con el 94% de los votos y renovó su conducción

El Presupuesto 2027 no contempla fondos para saldar deuda docente, reclama UDA Santa Fe al gobernador Pullaro. 

UDA Santa Fe reclama que el Presupuesto 2027 de Pullaro reconozca la deuda que mantiene con los docentes

La Municipalidad de Santa Fe formó la Red de Voluntarios con más de 200 vecinos e instituciones

La Municipalidad de Santa Fe formó la Red de Voluntarios con más de 200 vecinos e instituciones

Ataques de perros en Santa Fe: el MPA investiga casi 40 denuncias y un tercio involucra a pitbulls. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Ataques de perros en el Gran Santa Fe: el MPA investiga en este 2026 casi 40 denuncias y un tercio son de pitbulls

Lo último

Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: Nos parecemos mucho

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: "Nos parecemos mucho"

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: El delincuente tiene más herramientas que nosotros

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Último Momento
Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: Nos parecemos mucho

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: "Nos parecemos mucho"

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: El delincuente tiene más herramientas que nosotros

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Maximiliano Manduca tendrá su estreno como árbitro principal en Primera y hace historia

Maximiliano Manduca tendrá su estreno como árbitro principal en Primera y hace historia

Ovación
La fortaleza de Colón en Santa Fe choca con la gran debilidad de Midland fuera de casa

La fortaleza de Colón en Santa Fe choca con la gran debilidad de Midland fuera de casa

Todo diagramado para la jornada de semifinales del Regional

Todo diagramado para la jornada de semifinales del Regional

Federico Gomes Gerth vuelve a atajar en Unión después de superar una dura lesión

Federico Gomes Gerth vuelve a atajar en Unión después de superar una dura lesión

Atractiva cartelera se presentará en el Centro Gallego de Santa Fe

Atractiva cartelera se presentará en el Centro Gallego de Santa Fe

Los Pumas tienen formación definida para jugar con Irlanda en Dublín

Los Pumas tienen formación definida para jugar con Irlanda en Dublín

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90