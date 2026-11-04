Control de razas peligrosas en Santa Fe: solo 60 de los 700 perros inscriptos cuentan con chip de identificación

La cifra cobra relevancia tras la reciente seguidilla de ataques de pitbulls en la Costanera y en barrio Sur. La Municipalidad recordó la vigencia de la Ordenanza 11.180, que exige correa corta, bozal y cerramientos de seguridad. Ya se labraron 127 intimaciones con multas que superan el millón setecientos mil pesos.

Peligro y controles de razas peligrosas en Santa Fe: hay 700 perros inscriptos en el registro municipal pero muy pocos chipeados.

La preocupante seguidilla de agresiones caninas registradas durante las últimas horas en la capital provincial —que dejó a un nene de 9 años herido en la Costanera Oeste y a una mujer junto a su hijo hospitalizados tras un violento episodio en barrio Sur— volvió a poner en el centro del debate la efectividad de los controles urbanos sobre la tenencia de perros de razas peligrosas de gran porte .

Según datos oficiales del municipio capitalino, en la ciudad de Santa Fe existen actualmente 700 perros inscriptos en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, pero solo 60 cuentan con el microchip de identificación colocado, el dispositivo que permite vincular de manera unívoca e inalterable al can con su tenedor responsable.

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"De los 700 animales registrados bajo la normativa vigente, apenas 60 completaron el proceso de chipeado. La identificación resulta clave para deslindar responsabilidades administrativas y penales ante eventuales ataques en la vía pública o en domicilios", indicaron desde la Subsecretaría de Control y el Imusa.

Cómo funciona el Programa Huellas y los requisitos de chipeado

La colocación del dispositivo electrónico se realiza a través del Programa Huellas, gestionado por el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa). Para acceder a este beneficio gratuito, los propietarios deben cumplir con un protocolo estricto:

Inscripción previa: registrar al animal en las sedes del Imusa o a través de los canales digitales de la Municipalidad.

Capacitación obligatoria: los responsables deben participar de talleres sobre tenencia responsable y pautas de conducta animal, de los cuales ya formaron parte más de 150 vecinos.

Vacunación antirrábica: se verifica el esquema de vacunación al día. En caso de no contar con la dosis correspondiente, los veterinarios municipales la aplican de forma gratuita antes de emitir el carnet de identificación final.

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Razas alcanzadas, exigencias de seguridad y multas

La normativa que regula la tenencia está encuadrada en la Ordenanza Municipal N.º 11.180 y sus decretos reglamentarios. Alcanza a especímenes de razas como pitbull terrier, rottweiler, dogo argentino, dóberman, fila brasileño y akita inu, entre otras, así como a mestizos con características físicas de gran porte, musculatura y fuerza mandibular de riesgo.

Exigencias operativas para la circulación y el hogar:

En la vía pública: circulación estricta con correa no extensible de menos de 2 metros y bozal colocado. Se prohíbe que una misma persona pasee a más de dos perros alcanzados por la norma en simultáneo.

En el domicilio: obligatoriedad de contar con cerramientos perimetrales seguros que impidan salidas intempestivas o el contacto con transeúntes, sumado a cartelería precautoria visible en el ingreso.

Desde el inicio de la actual gestión municipal, las cuadrillas de la Subsecretaría de Control e inspectores del Imusa ejecutaron un total de 127 intervenciones, entre intimaciones formales y actas de infracción motivadas por denuncias al 0800 comunal o inspecciones de oficio.

Las sanciones económicas previstas por el Tribunal de Faltas resultan severas: oscilan entre un piso de $172.080 y un techo de $1.720.800, dependiendo del grado de reincidencia y de las consecuencias del incumplimiento.