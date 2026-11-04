Modern Heritage: la tendencia gastronómica que reinterpreta los clásicos

Las recetas tradicionales encuentran nuevas formas de expresión. Buono Italian Kitchen, ubicado en Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, presenta su nueva carta primavera-verano, una propuesta que combina la herencia culinaria italiana, los productos de estación y la creatividad contemporánea.

El futuro de la gastronomía también se construye mirando hacia sus raíces. Bajo el concepto de Modern Heritage, las recetas y técnicas tradicionales se convierten en una fuente de inspiración para nuevas interpretaciones. Esta revalorización del patrimonio culinario se encuentra entre las tendencias gastronómicas de 2026 identificadas por la Guía MICHELIN , que destaca cómo distintas cocinas recuperan preparaciones heredadas y las reinterpretan desde una mirada contemporánea.

En Buono Italian Kitchen, esta tendencia se refleja en una propuesta que conserva la identidad de la cocina italiana y se renueva con cada temporada, incorporando ingredientes frescos y nuevas combinaciones.

Nueva carta Primavera-Verano del Hotel Sheraton Buenos Aires gentileza

“La cocina italiana tiene una identidad muy fuerte, pero también una enorme capacidad de evolución. Hay recetas que forman parte de su historia y que siguen siendo relevantes porque permiten trabajar con nuevos ingredientes, técnicas y combinaciones. En Buono buscamos respetar esa tradición y, al mismo tiempo, darle una expresión propia en cada temporada, manteniendo siempre el sabor como protagonista”, explica Matías Lorenzo, chef ejecutivo de Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center y Park Tower, a Luxury Collection Hotel, Buenos Aires.

Las pastas ocupan un lugar central en la nueva carta, con preparaciones como los raviolones de kabutia y mascarpone, acompañados por crema de alcaparras, brócoli y zucchini; los cavatelli alla boscaiola, con crema de tomate, salchicha de cerdo, hongos y habas frescas; y la mezzaluna de frutos de mar con salsa de limón, tomates cherry y aceite de pimentón.

Entre los platos principales se destacan la milanesa de pollo con jamón natural y queso gratinado, acompañada por fusilli caprese, y el ojo de bife con salsa criolla asada, papa confitada y crema de hongos. Las pizzas completan el recorrido por los clásicos italianos, desde la tradicional Margherita hasta opciones como la Spianata e peperoni y la Broccoli e formaggio erborinato, con brócoli asado y queso azul.

Nueva carta Primavera-Verano del Hotel Sheraton Buenos Aires gentileza

Los antipasti incluyen una selección de quesos, fiambres y pickles caseros, junto con propuestas como la burrata con berro, lomito de cerdo casero, pomelo y albahaca. Los productos de estación también encuentran su lugar en preparaciones como el risotto al pesto con nueces y remolacha asada, el risotto de tomate con calamaretti y gremolata, y la berenjena asada con bechamel, pesto y queso gratinado.

“En esta carta quisimos darle protagonismo a los ingredientes y a las distintas formas de trabajarlos. Hay platos donde buscamos resaltar la frescura y los sabores de estación, y otros donde el foco está en preparaciones más intensas, con distintas texturas y contrastes. Buscamos una propuesta variada, en la que cada preparación tenga su propio carácter y los ingredientes encuentren su mejor expresión”, explica Jorge Veliz, chef de Buono Italian Kitchen.

La propuesta dulce reúne creaciones como el profiterol craquelin con espuma de limón con clásicos como el tiramisú con vainillas caseras, café espresso y mascarpone, junto y helado de chocolate amargo al 80%, y la esfera de selva negra con cerezas y escamas de chocolate.

La nueva carta primavera-verano de Buono Italian Kitchen invita a descubrir una cocina italiana que celebra sus raíces a través de nuevas combinaciones, productos de estación y una mirada contemporánea.