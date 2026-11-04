Unión se juega sus últimas chances y Madelón evalúa un cambio más ofensivo

Leonardo Madelón estaría en condiciones de repetir la formación titular de Unión para recibir a Vélez, pero hay un jugador que podría ganarse un lugar.

Unión se prepara para una última presentación de fase regular en la que no tendrá margen para especular. Este viernes, desde las 19.15, recibirá a Vélez en el estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Andrés Gariano, y Leonardo Madelón empieza a definir el equipo que buscará una victoria indispensable para mantener viva la ilusión de meterse en los playoffs.

La primera impresión que dejó el empate ante Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, es que el entrenador quedó conforme con el rendimiento colectivo y tendría muchas chances de sostener la misma formación. El Tate jugó un buen partido en Rosario, mostró orden, intensidad y momentos de buen funcionamiento, aunque le faltó una dosis de audacia para ir decididamente por los tres puntos en un encuentro que tenía carácter de final.

El empate le permitió seguir en carrera, pero también lo dejó más condicionado para la última fecha. Ahora, frente a un Vélez que llegará a Santa Fe con la obligación de ganar para intentar asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2027, Unión necesita asumir mayores riesgos y encontrar los caminos para imponerse.

La duda pasa por el lateral derecho en Unión

En principio, Madelón mantendría la estructura que utilizó ante Newell's. Sin embargo, hay una alternativa que podría modificar el perfil del equipo: Juan De Dios Pintado por Tobías Rubio. El uruguayo ofrece mayor proyección y verticalidad, una característica que puede resultar importante si Unión pretende tomar la iniciativa y lastimar a un rival que también estará obligado a buscar el resultado.

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La elección no es menor. Rubio aporta otras características en el recorrido y el posicionamiento, mientras que Pintado puede darle al equipo una salida más agresiva por ese sector. En un partido en el que el empate no le resolverá el objetivo, Madelón deberá evaluar cuánto peso ofensivo necesita agregar desde el inicio.

Rocha seguiría afuera y Malcorra vuelve a estar disponible en Unión

En cuanto a las novedades del plantel, Matías Rocha continuaría al margen. El defensor uruguayo arrastra una lesión en uno de sus tobillos y no estaría en condiciones de reaparecer frente al Fortín.

La noticia positiva pasa por Ignacio Malcorra, quien dejó atrás una contractura y volvería a estar a disposición del cuerpo técnico. Su recuperación amplía las alternativas para Madelón, aunque resta saber si tendrá un lugar entre los titulares o si será una opción para el banco de suplentes.

La probable formación tatengue

De no mediar modificaciones, Unión podría salir a jugar ante Vélez con Matías Mansilla; Tobías Rubio o Juan De Dios Pintado, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

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La base parece estar definida, pero la necesidad puede inclinar la balanza hacia una variante más ofensiva. Unión sabe que necesita ganar para sostener sus aspiraciones y Madelón deberá resolver si apuesta por la continuidad de un equipo que respondió en Rosario o si introduce desde el arranque una pieza que le permita atacar con mayor profundidad.