El pibe de Yapeyú que sube al plantel de Colón para el duelo ante All Boys

El delantero Valentino Albornoz tendría su primera convocatoria con el plantel profesional de Colón para el partido de este sábado ante All Boys

Colón empieza a mirar hacia abajo en un momento en el que necesita encontrar nuevas respuestas. De cara al partido de este sábado ante All Boys , desde las 16, en el estadio Islas Malvinas, Iván Delfino analiza variantes y entre ellas aparece un nombre que representa una apuesta a futuro: Valentino Albornoz .

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El delantero, categoría 2009, tendría su primera convocatoria con el plantel para el compromiso de la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. Una oportunidad que llega después de un largo recorrido dentro del club. Albornoz es de barrio Yapeyú y lleva 12 años ligado a Colón. Juega de 9 y pide pista como alternativa diferente dentro de un plantel que necesita sumar variantes ofensivas.

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Delfino mira para abajo en Colón

La decisión de Delfino también se enmarca en una búsqueda concreta: ampliar las opciones y elevar la competencia interna en una etapa decisiva del campeonato. Con la recta final de la Primera Nacional por delante, el entrenador empieza a prestar mayor atención a los futbolistas que vienen empujando desde las divisiones inferiores.

Valentino Albornoz se suma al plantel profesional de Colón.

En ese contexto aparece Albornoz. Todavía sin haber debutado en Primera, el juvenil podría comenzar a vivir desde adentro una experiencia completamente distinta, compartiendo una convocatoria con los profesionales y quedando a disposición del cuerpo técnico para el encuentro ante All Boys.

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Su posible presencia no significa solamente una novedad en la lista. También refleja una mirada hacia las inferiores en un momento en el que Colón necesita alternativas y competencia por cada lugar.