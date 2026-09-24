Lionel Scaloni: "El golpe de no haber ganado el Mundial fue fuerte"

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, realizó su primer entrenamiento de cara a la preparación para el amistoso ante Bolivia en Córdoba

El técnico de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , realizó su primer entrenamiento a puertas abiertas de cara a la preparación para el amistoso internacional que disputará frente a Bolivia en Córdoba, donde habló sobre su futuro y dijo que "no hay novedades".

Además, habló sobre el recambio que se viene en el conjunto nacional y sobre la despedida de Lionel Messi, donde señaló que puso su "granito de arena" para "convencerlo" de que tuviera su partido de despedida en esta ventana de fecha FIFA.

Lionel Scaloni, a fondo en la Selección Argentina

Scaloni brindó una ronda de prensa en el predio de Ezeiza, y, consultado sobre su renovación, manifestó: “Las ganas de estar acá están; pero hay aspectos que hay que sentarse a hablar con el presidente”. Detalló que este miércoles tenían que reunirse, pero tuvo “dentista” y en el día de la fecha Claudio Tapia se encuentra en Paraguay, aunque aseguró que “la predisposición es máxima para sentarse a hablar”.

También aclaró que la información que se difunda con respecto al tema “es mentira” y que “cuando se tenga que comunicar algo, lo haremos”.

Por otro lado, reveló y expresó cómo fue el post mundial: “Después de un torneo tan emotivo, siempre uno piensa”. “La semana de descanso fue muy emotiva, tuve tiempo de desconectar un poco, de pasar la amargura de no poder ganar, por la manera en que se dio todo”.

El oriundo de Pujato contó la razón de sus dudas sobre seguir al mando de la selección: “El golpe de no haber ganado fue fuerte, porque estábamos a la puerta de haber conseguido otro título mundial. Siempre dije que este lugar en el que estoy es el soñado, y eso no va a cambiar", reiteró que "a partir de ahí hay que sentarse a hablar con el presidente, cosa que no ocurrió por lo que mencioné".

Scaloni reveló los detalles que ocurrieron para que Lionel Messi dispute su último partido en la Argentina y cómo intervino para que sucediera: “Creo que un jugador así merece eso, puse mi granito de arena, hablé, puse de mí, para intentar convencerlo de que era ahora; más adelante no sabía qué podía pasar y lo entendió. La AFA y el presidente pusieron de su parte; es algo bonito, lindo, porque se lo merece”.

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Además explicó las razones para convencerlo: “Hablé porque deseo estar en la despedida de él, como no sé si más adelante estaría”; además destacó las intenciones de Messi: “Hicimos fuerza para que pueda estar en este partido, sabíamos todo lo que le estaba pasando y aun así puso las ganas e hizo el esfuerzo de querer venir y poder despedirse con su gente, que tanto lo quiere”.

El técnico de la Albiceleste expresó: “Si hay que hacerle un homenaje, es en este momento”. Agregó que “la magia con Leo no va a parar nunca”, pero “a lo mejor no es la misma”. Sostuvo que es la ocasión para que el astro rosarino “pueda sentir el cariño que todo el mundo le tiene”.

Por otro lado, Lionel Scaloni fue consultado por la renovación, a lo que contestó que “cualquier entrenador lo hubiera hecho” y explicó: “Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio”.

Además, anticipó que tendrá una columna vertebral en esta nueva etapa: “La mayoría va a seguir estando, son gente joven; lo que hicimos está pensado, pero trabajamos para la selección, para nadie en lo personal; es algo que teníamos que hacer, puede dar sus frutos, todo lleva un tiempo, con la idea de que todos los chicos que vinieron se puedan quedar”, estó con ejemplo de lo hecho en su primer ciclo en 2018, donde también estuvo en duda su continuidad.

Por último, aclaró las razones sobre Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul, que fueron convocados solo para el último partido: “En principio, porque queremos ver a otros chicos, como en algún momento con Ángel Di María; las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que estos dos partidos sirven para que estos chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y puedan exprimirse de la mejor manera. Son gente que nos ha dado un montón; hoy no están, pero en un futuro se verá”.