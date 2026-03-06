Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

La ciudad más importante del departamento San Martín abrirá el telón de la presente temporada para el Nuevo Car Show Santafesino. La primera fecha de la categoría se pondrá en marcha este fin de semana en el Parque de la Velocidad de San Jorge. La actividad comenzará este viernes con entrenamientos libres para las seis categorías del certamen y se espera un parque superior a los 130 autos, con presencia de equipos y pilotos de toda la región.

El Nuevo Car Show Santafesino, iniciará oficialmente su temporada este fin de semana en el Parque de la Velocidad, circuito perteneciente al Club San Jorge. La actividad comenzará el viernes con una jornada de entrenamientos libres y continuará el sábado 7 y domingo 8 con el desarrollo de la primera fecha del campeonato.

Las pruebas del viernes estarán destinadas a las seis categorías que conforman la múltiple programación del certamen y permitirán a los equipos realizar los primeros trabajos de puesta a punto antes del inicio formal de la competencia.

Serán tres tandas: la primera dará comienzo a las 10.30 hs y tendrá una duración de 20 minutos por categoría. La segunda se iniciará a las 13.50 hs y se extenderá durante 15 minutos por divisional. En tanto, la tercera y última, que cerrará la jornada del viernes, comenzará a las 16.30 hs, con una duración de 10 minutos por clase, culminando toda la programación a las 18.25 hs.

Según los organizadores, para esta primera fecha se espera un parque superior a las 130 máquinas, superando el centenar de autos que participaron hace un año, cuando comenzó el campeonato anterior en este mismo escenario. Además, para la segunda presentación, el parque se incrementaría teniendo en cuenta que hay muchos autos en construcción y otros que aún no han sido finalizados. También habrá debuts, regresos y cambios de categoría en las distintas divisionales.

Debutantes y regresos en las diferentes categorías

-Clase 1: Debuts: Ignacio Asencio – Marcelo Luca – Juan Marcelo Cerri – Nicolas Benito – German Borgnino – Guillermo Signetto – Leandro Chiaro – Santiago Sosa – Gaston Daniele – Felipe Culasso – Juan Manuel Frua – Francisco Friggeri – Daniel Lapalma – Rodrigo Juárez – Joaquín Volpi

Regresos: Ignacio Vaira – Santiago Migliore – Pablo Cismondi – Pablo Mussano – Fabricio Trotti – German Borgnino – Guillermo Diez

-Clase 2: Debuts: Adrián Cima – Joaquín Trotti – Juan Pablo Massello – Santiago Cistola – Martin Nicolas Garino – Iván Alovatti – Hernán Pastor – Darío Giudice – Cristian Dezotti – Jeremías Asat -

Regresos: Sergio Martinez – José Herrero – Matías Clapier – Lisandro Guemberena – Martín Criado

-Clase 3: Debuts: Enzo Tentella –Guilano Rivosecchi – Ariel Bockelmann

Regresos: Gaston Giordano - Joel Borgobello – Andres Cief – Andres Maugeri – Maximiliano Fontana –

Emiliano Urquiza

-Fiat 600: Debuts: Guillermo Schuck – Juan Pablo Aguirre – Jose Nagel

Regresos: Pablo Tedeschi – Alejandro Saucedo – Federico Mansilla

-TC 4000: Debuts: Iván Pellegrini – Rocío Migliore – Agustín Arinci – Valentín Toldo

Regresos: Fernando Villa – Adrián Canavesio – Martin Dobboletta – Gerardo Fuhr – Marcos Karlen