Bomberos de Santa Fe fueron convocados para rescatar víctimas del terremoto en Venezuela

Integrantes de la Brigada USAR Santa Fe concentrarán este viernes en Gálvez antes de viajar al país caribeño. Desde Venado Tuerto confirmaron que el equipo está preparado para intervenir en escenarios de derrumbes.

Bomberos de Venado Tuerto fueron convocados para viajar a Venezuela y participar de las tareas de rescate

La tragedia provocada por los fuertes terremotos en Venezuela movilizó a equipos de rescate de distintos países. En ese marco, Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto fueron convocados para integrar la delegación argentina que viajará al país caribeño con el objetivo de colaborar en la búsqueda y rescate de víctimas.

En diálogo con LT10 , el jefe del cuerpo activo, Francisco Acrap , confirmó que la convocatoria llegó directamente a los brigadistas que forman parte de la Brigada USAR Santa Fe (AR-15) , un equipo certificado internacionalmente para intervenir en este tipo de emergencias.

"Estas personas son parte de la Brigada USAR Santa Fe, que hace casi dos años certificó como Brigada Mediana. Eso les permite trabajar no solo dentro del país, sino también en el exterior", explicó.

Bomberos de Venado Tuerto fueron convocados para viajar a Venezuela y participar de las tareas de rescate gentileza

El operativo comienza en Gálvez

Acrap detalló que los rescatistas de Venado Tuerto partieron durante la madrugada hacia Gálvez, donde funciona la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y donde se concentra el equipamiento necesario para la misión.

Allí se reunirán con el resto de los integrantes de la brigada provincial antes de emprender el viaje hacia Venezuela. "Cada bombero lleva su equipo personal, pero además debe trasladar herramientas y equipamiento específico para las tareas de rescate", indicó.

El jefe de Bomberos explicó que las funciones concretas se definirán una vez que el contingente llegue al país afectado y se integre al centro de operaciones internacional.

"La experiencia previa que tenemos fue el trabajo realizado durante el derrumbe del hotel en Villa Gesell. En el terreno se determina si se trabaja como brigada independiente o en conjunto con otros equipos", señaló.

Entre los elementos que transporta la brigada santafesina se destacan:

Detectores de movimiento .

. Cámaras de búsqueda para inspeccionar espacios reducidos.

para inspeccionar espacios reducidos. Equipos de sondaje .

. Herramientas especializadas para rescate en estructuras colapsadas.

"Contamos con cámaras que permiten ingresar a lugares donde una persona no puede acceder, además de detectores y otros equipos específicos para localizar víctimas", explicó Acrap.

¿Viajarán perros rescatistas?

Consultado sobre la posibilidad de incorporar canes K9, Acrap indicó que, hasta el momento, no tiene confirmado que perros de la región formen parte del contingente.

"No tengo el listado definitivo del personal que viajará. La brigada tiene la posibilidad de movilizar binomios K9, pero muchas veces se priorizan perros de zonas más cercanas porque el traslado internacional también representa un importante nivel de estrés para los animales", sostuvo.

Mientras esperan la partida definitiva hacia Venezuela, los brigadistas santafesinos ya reciben información permanente sobre la situación en el terreno. Acrap explicó que muchos de los integrantes mantienen contacto con rescatistas de otros países que ya comenzaron las tareas.

"Tenemos grupos internacionales donde bomberos que ya están trabajando en el lugar nos informan cómo evoluciona la situación. Sin embargo, las decisiones finales se toman cuando uno llega al centro de operaciones", afirmó.

Argentina se suma al operativo internacional

La participación de la Brigada USAR Santa Fe forma parte del aporte humanitario que Argentina enviará para colaborar en la emergencia. Una vez completada la concentración del personal y del equipamiento en Gálvez, el contingente partirá hacia el aeropuerto desde donde emprenderá el viaje rumbo a Venezuela para incorporarse a las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los terremotos.

La misión reunirá a rescatistas especializados de distintas provincias y organismos nacionales, quienes trabajarán coordinadamente con equipos internacionales para localizar sobrevivientes entre los edificios colapsados y asistir a la población afectada.

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