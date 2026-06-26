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Unión mostró interés por un joven extremo que pertenece a San Lorenzo

En la búsqueda de refuerzos, Unión averiguó condiciones por un joven futbolista que pertenece al Ciclón

Ovación

Por Ovación

26 de junio 2026 · 11:53hs
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Unión hizo un sondeo por el extremo Agustín Ladstatter.

Unión hizo un sondeo por el extremo Agustín Ladstatter.

Si bien en Unión se habla mucho más de los jugadores que se van y de las inhibiciones, se sabe que el plantel necesita refuerzos y por ese motivo, la dirigencia rojiblanca realizó un sondeo por un jugador de San Lorenzo.

Unión mira a San Lorenzo para reforzar el plantel

El nombre en cuestión es el de Agustín Ladstatter quien debutó en enero de 2025 de la mano de Miguel Ángel Russo y rápidamente fue considerado uno de los juveniles con mayor proyección de San Lorenzo.

Sin embargo, la realidad indica que el extremo de 21 años nunca logró consolidarse como titular. Y Unión es el primer club que averiguó condiciones por el jugador con la intención de sumarlo a préstamo.

No obstante, se menciona que también tendría un sondeo de un equipo chileno. Pero todo dependerá de lo que defina el nuevo entrenador, ya que Gustavo Álvarez renunció y el Ciclón sigue buscando DT.

LEER MÁS: Todo definido: Los primeros tres partidos de Unión con días y horarios confirmados

Las estadísticas marcan que Ladstatter suma 33 partidos oficiales con la camiseta de San Lorenzo, sin marcar goles y brindando una asistencia.

Con Álvarez como DT, apenas ingresó en cuatro partidos, perdiendo definitivamente el lugar que había sabido ganarse en otros momentos.

Así las cosas, se trata del primer nombre que suena para reforzar el plantel rojiblanco, en lo que claramente se trata de una apuesta, en virtud de su corta trayectoria.

Unión San Lorenzo jugador
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