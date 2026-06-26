Unión mostró interés por un joven extremo que pertenece a San Lorenzo

En la búsqueda de refuerzos, Unión averiguó condiciones por un joven futbolista que pertenece al Ciclón

Si bien en Unión se habla mucho más de los jugadores que se van y de las inhibiciones , se sabe que el plantel necesita refuerzos y por ese motivo, la dirigencia rojiblanca realizó un sondeo por un jugador de San Lorenzo.

El nombre en cuestión es el de Agustín Ladstatter quien debutó en enero de 2025 de la mano de Miguel Ángel Russo y rápidamente fue considerado uno de los juveniles con mayor proyección de San Lorenzo.

Sin embargo, la realidad indica que el extremo de 21 años nunca logró consolidarse como titular. Y Unión es el primer club que averiguó condiciones por el jugador con la intención de sumarlo a préstamo.

No obstante, se menciona que también tendría un sondeo de un equipo chileno. Pero todo dependerá de lo que defina el nuevo entrenador, ya que Gustavo Álvarez renunció y el Ciclón sigue buscando DT.

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Las estadísticas marcan que Ladstatter suma 33 partidos oficiales con la camiseta de San Lorenzo, sin marcar goles y brindando una asistencia.

Con Álvarez como DT, apenas ingresó en cuatro partidos, perdiendo definitivamente el lugar que había sabido ganarse en otros momentos.

Así las cosas, se trata del primer nombre que suena para reforzar el plantel rojiblanco, en lo que claramente se trata de una apuesta, en virtud de su corta trayectoria.