Todo lo que dejó la fecha 19 de las formativas del Oficial de la ASB
Se desarrolló la fecha 19 del Torneo Oficial que organiza la ASB, con mucha acción en cada una de las tiras.
Por Ovación
14 de septiembre 2025 · 11:44hs
CATEGORÍA U13 - FECHA 19
Unión A 92 - Macabi 43
Gimnasia 58 - Alma Juniors 103
República 65 - Colón (SJ) 117
Santa Rosa 87 - Unión B 39
Kimberley 66 - Sanjustino 73
Banco B 109 - Regatas Coronda 38
Banco A 28 - Regatas (SF) 85
CATEGORÍA U15 - FECHA 19
Gimnasia 54 - Alma Juniors 63
Santa Rosa 44 - Unión B 63
Kimberley 54 - Sanjustino 84
Banco A 49 - Regatas (SF) 74
CATEGORÍA U17 - FECHA 19
Unión A 108 - Macabi 25
Almagro 70 - Rivadavia 80
Gimnasia 87 - Alma Juniors 75
Santa Rosa 82 - Unión B 50
Kimberley 57 - Sanjustino 98
Banco A 72 - Regatas (SF) 58
CATEGORÍA U19 - FECHA 22
Santa Rosa 62 - Gimnasia 71
Regatas (SF) 44 - Rivadavia 67
Fuente: ASB