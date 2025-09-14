Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Todo lo que dejó la fecha 19 de las formativas del Oficial de la ASB

Se desarrolló la fecha 19 del Torneo Oficial que organiza la ASB, con mucha acción en cada una de las tiras.

14 de septiembre 2025 · 11:44hs
Se jugó gran parte de la Fecha 19 con las habituales tiras, en tanto hubo acción en U19, en el Torneo Oficial de inferiores que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.

CATEGORÍA U13 - FECHA 19

Unión A 92 - Macabi 43

Gimnasia 58 - Alma Juniors 103

República 65 - Colón (SJ) 117

Santa Rosa 87 - Unión B 39

Kimberley 66 - Sanjustino 73

Banco B 109 - Regatas Coronda 38

Banco A 28 - Regatas (SF) 85

CATEGORÍA U15 - FECHA 19

Gimnasia 54 - Alma Juniors 63

Santa Rosa 44 - Unión B 63

Kimberley 54 - Sanjustino 84

Banco A 49 - Regatas (SF) 74

CATEGORÍA U17 - FECHA 19

Unión A 108 - Macabi 25

Almagro 70 - Rivadavia 80

Gimnasia 87 - Alma Juniors 75

Santa Rosa 82 - Unión B 50

Kimberley 57 - Sanjustino 98

Banco A 72 - Regatas (SF) 58

CATEGORÍA U19 - FECHA 22

Santa Rosa 62 - Gimnasia 71

Regatas (SF) 44 - Rivadavia 67


Fuente: ASB

Oficial ASB Banco
