Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura de futsal

Terminó la fecha 5 del Clausura 2025 de futsal de la Liga, que comenzó con victoria de Villa Dora ante el campeón y siguió con el triunfo de Unión en el Clásico

6 de septiembre 2025 · 17:39hs
Prensa LSF

Este viernes terminó una nueva jornada del Clausura 2025 de futsal de la Liga Santafesina, la quinta precisamente, la que había comenzado con victoria de Villa sobre el campeón y que había continuado el jueves con el triunfo de Unión en el Clásico de Santa Fe. A continuación todos los resultados y sus respectivos goleadores.

TORNEO CLAUSURA 2025 DE FUTSAL

FUTSAL

Fecha 5

Miércoles 3 de septiembre

Universidad 1 (Donato Costamagna) – Villa Dora 5 (Mateo Ruiz x4 y Lucas Peralta)

Regatas 3 (Santiago Maure x2 y Mateo Pasarelli) – Polideportivo Llambi Campbell 3 (Miguel Ojeda y Matías Pez x2)

Jueves 4 de septiembre

Unión 5 (Santiago Antas, Francisco Parola x2, Tobías Leones y Augusto Cortese) – Colón 3 (Fernando Graña, Tomás Corazza y Germán Britos)

Viernes 5 de septiembre

STV 1 (Nahuel Andrade) – Semillero 4 (Santiago Fuse, Claudio Machado, Gonzalo Ramírez y Santino Mir)

Dos Banderas 8 (Valentín Bustos x3, Julio Ocampo x3, Enzo Tochi y Nicolás González) – Colón de San Justo 5 (Luis Sandoval x3, Leandro Arredondo y Fernando Sebrie)

Deportivo Unión de Crespo 10 (Ramón Catori, Diego Garbagnoli, Tomás Grosso, Lucas Donnet x3, Gastón Gregoret, Gabriel Rosa, Gaspar Baigorria y Augusto Liza) – Náutico El Quillá 1 (Juan Frabotta)

Sanjustino libre

Futsal Clausura Liga Santafesina
