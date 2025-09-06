Este viernes terminó una nueva jornada del Clausura 2025 de futsal de la Liga Santafesina, la quinta precisamente, la que había comenzado con victoria de Villa sobre el campeón y que había continuado el jueves con el triunfo de Unión en el Clásico de Santa Fe. A continuación todos los resultados y sus respectivos goleadores.
Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura de futsal
Terminó la fecha 5 del Clausura 2025 de futsal de la Liga, que comenzó con victoria de Villa Dora ante el campeón y siguió con el triunfo de Unión en el Clásico
TORNEO CLAUSURA 2025 DE FUTSAL
FUTSAL
Fecha 5
Miércoles 3 de septiembre
Universidad 1 (Donato Costamagna) – Villa Dora 5 (Mateo Ruiz x4 y Lucas Peralta)
Regatas 3 (Santiago Maure x2 y Mateo Pasarelli) – Polideportivo Llambi Campbell 3 (Miguel Ojeda y Matías Pez x2)
Jueves 4 de septiembre
Unión 5 (Santiago Antas, Francisco Parola x2, Tobías Leones y Augusto Cortese) – Colón 3 (Fernando Graña, Tomás Corazza y Germán Britos)
Viernes 5 de septiembre
STV 1 (Nahuel Andrade) – Semillero 4 (Santiago Fuse, Claudio Machado, Gonzalo Ramírez y Santino Mir)
Dos Banderas 8 (Valentín Bustos x3, Julio Ocampo x3, Enzo Tochi y Nicolás González) – Colón de San Justo 5 (Luis Sandoval x3, Leandro Arredondo y Fernando Sebrie)
Deportivo Unión de Crespo 10 (Ramón Catori, Diego Garbagnoli, Tomás Grosso, Lucas Donnet x3, Gastón Gregoret, Gabriel Rosa, Gaspar Baigorria y Augusto Liza) – Náutico El Quillá 1 (Juan Frabotta)
Sanjustino libre