La fase regular del Torneo Clausura 2025 llega a su fin y la Liga Profesional confirmó la programación completa de la fecha 16, que promete ser una verdadera montaña rusa de emociones. Con los playoffs a la vuelta de la esquina, el cierre del campeonato definirá no solo los últimos boletos a la instancia eliminatoria, sino también los cupos internacionales y la lucha por la permanencia.
Todo lo que habrá en juego en la última fecha del Clausura
Se viene una última fecha del Clausura donde se definirán los cruces de playoffs, la clasificación a las copas y los descensos a la Primera Nacional.
Por Ovación
El puntapié inicial se dará el viernes, cuando Lanús reciba a Atlético Tucumán desde las 20.00, en un partido clave para las aspiraciones del Granate de meterse entre los mejores. Pablo Dóvalo será el árbitro principal.
La acción fuerte llegará el sábado, con duelos que pueden alterar varios destinos. A las 17.00, Aldosivi y San Martín de San Juan se medirán en el Minella en un cruce dramático: el Verdinegro necesita sumar para no descender, y si pierde la categoría quedará automáticamente fuera de los playoffs, sin importar su posición. Nicolás Ramírez —quien dirigió la reciente final de la Copa Argentina— será el encargado de impartir justicia.
A la misma hora, Godoy Cruz recibirá a Deportivo Riestra, también por la Zona B, mientras que desde las 19.15, San Lorenzo enfrentará a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro. Los de Damián Ayude ya están clasificados, pero necesitan un triunfo que los mantenga en carrera por un lugar en la Copa Libertadores 2026. Más tarde, a las 21.30, Independiente y Rosario Central cerrarán la jornada sabatina en Avellaneda.
El domingo se vivirá una tarde-noche de alto voltaje. A las 17.00, Vélez y River protagonizarán un duelo estelar en Liniers con mucho en juego: el Millonario, obligado a ganar para asegurar su plaza internacional, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. En simultáneo, en Córdoba, se jugará el clásico entre Instituto y Talleres.
La jornada dominical continuará a las 20.15 con cuatro partidos en paralelo, todos con impacto directo en las tablas. En La Plata, Estudiantes se medirá con Argentinos Juniors en un choque decisivo por la clasificación (dirige Luis Lobo Medina). En tanto, en La Bombonera, Boca recibirá a Tigre bajo la conducción de Darío Herrera, con la meta de cerrar el torneo con un triunfo que lo mantenga entre los mejores de la tabla anual. Además, Newell’s–Racing y Central Córdoba–Banfield completarán el espectáculo dominical.
Finalmente, el lunes será el turno del cierre con tres partidos que también pueden alterar el panorama de los playoffs. Desde las 17.00, Barracas Central y Huracán protagonizarán un duelo mano a mano por el último boleto a la siguiente fase, mientras que en simultáneo jugarán Belgrano–Unión y Defensa y Justicia–Independiente Rivadavia. La fecha se completará a las 19.30 con Platense–Gimnasia, arbitrado por Fernando Echenique.
Con casi todo por resolverse —clasificaciones, copas y descenso—, la última jornada del Clausura 2025 se perfila como una de las más apasionantes del año. Cada gol puede cambiar un destino y ningún equipo podrá relajarse hasta el pitazo final.
La 16° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional
Viernes 14 de noviembre
20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
- Árbitro asistente 2: Uriel García
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: José Castelli
Sábado 15 de noviembre
17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Lucas Pardo
17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Agustín Méndez
21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 16 de noviembre
17.00 Instituto – Talleres (Zona B)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Gastón Suárez
17.00 Vélez – River (Zona B)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Ariel Cruz
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Javier Delbarba
20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gisela Trucco
20.15 Newell’s – Racing (Zona A)
- Árbitro: Sebastian Martinez
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Felipe Viola
- AVAR: Diego Verlota
20.15 Boca – Tigre (Zona A)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Nelson Sosa
20.15 Central Córdoba (SdE) – Banfield (Zona A)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Mario Ejarque
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Eduardo Lucero
Lunes 17 de noviembre
17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: José Carreras
- AVAR: Juan Del Fueyo
17.00 Belgrano – Unión (Zona A)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Francisco Acosta
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Comesaña
17.00 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Julio Fernandez
- Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
- VAR: Sebastian Habib
- AVAR: Juan Pafundi
19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Lucas Germanota
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Edgardo Zamora
- AVAR: Diego Romero