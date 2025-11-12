Todo lo que habrá en juego en la última fecha del Clausura

Se viene una última fecha del Clausura donde se definirán los cruces de playoffs, la clasificación a las copas y los descensos a la Primera Nacional.

La fase regular del Torneo Clausura 2025 llega a su fin y la Liga Profesional confirmó la programación completa de la fecha 16, que promete ser una verdadera montaña rusa de emociones. Con los playoffs a la vuelta de la esquina, el cierre del campeonato definirá no solo los últimos boletos a la instancia eliminatoria, sino también los cupos internacionales y la lucha por la permanencia.

El puntapié inicial se dará el viernes , cuando Lanús reciba a Atlético Tucumán desde las 20.00, en un partido clave para las aspiraciones del Granate de meterse entre los mejores. Pablo Dóvalo será el árbitro principal.

La acción fuerte llegará el sábado, con duelos que pueden alterar varios destinos. A las 17.00, Aldosivi y San Martín de San Juan se medirán en el Minella en un cruce dramático: el Verdinegro necesita sumar para no descender, y si pierde la categoría quedará automáticamente fuera de los playoffs, sin importar su posición. Nicolás Ramírez —quien dirigió la reciente final de la Copa Argentina— será el encargado de impartir justicia.

A la misma hora, Godoy Cruz recibirá a Deportivo Riestra, también por la Zona B, mientras que desde las 19.15, San Lorenzo enfrentará a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro. Los de Damián Ayude ya están clasificados, pero necesitan un triunfo que los mantenga en carrera por un lugar en la Copa Libertadores 2026. Más tarde, a las 21.30, Independiente y Rosario Central cerrarán la jornada sabatina en Avellaneda.

El domingo se vivirá una tarde-noche de alto voltaje. A las 17.00, Vélez y River protagonizarán un duelo estelar en Liniers con mucho en juego: el Millonario, obligado a ganar para asegurar su plaza internacional, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. En simultáneo, en Córdoba, se jugará el clásico entre Instituto y Talleres.

La jornada dominical continuará a las 20.15 con cuatro partidos en paralelo, todos con impacto directo en las tablas. En La Plata, Estudiantes se medirá con Argentinos Juniors en un choque decisivo por la clasificación (dirige Luis Lobo Medina). En tanto, en La Bombonera, Boca recibirá a Tigre bajo la conducción de Darío Herrera, con la meta de cerrar el torneo con un triunfo que lo mantenga entre los mejores de la tabla anual. Además, Newell’s–Racing y Central Córdoba–Banfield completarán el espectáculo dominical.

Finalmente, el lunes será el turno del cierre con tres partidos que también pueden alterar el panorama de los playoffs. Desde las 17.00, Barracas Central y Huracán protagonizarán un duelo mano a mano por el último boleto a la siguiente fase, mientras que en simultáneo jugarán Belgrano–Unión y Defensa y Justicia–Independiente Rivadavia. La fecha se completará a las 19.30 con Platense–Gimnasia, arbitrado por Fernando Echenique.

Con casi todo por resolverse —clasificaciones, copas y descenso—, la última jornada del Clausura 2025 se perfila como una de las más apasionantes del año. Cada gol puede cambiar un destino y ningún equipo podrá relajarse hasta el pitazo final.

La 16° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Uriel García

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: José Castelli

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Pardo

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Agustín Méndez

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Vélez – River (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Delbarba

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Felipe Viola

AVAR: Diego Verlota

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nelson Sosa

20.15 Central Córdoba (SdE) – Banfield (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Mario Ejarque

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: José Carreras

AVAR: Juan Del Fueyo

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

17.00 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Julio Fernandez

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Juan Pafundi

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)