Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Todo lo que habrá en juego en la última fecha del Clausura

Se viene una última fecha del Clausura donde se definirán los cruces de playoffs, la clasificación a las copas y los descensos a la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2025 · 07:41hs
Todo lo que habrá en juego en la última fecha del Clausura

UNO Santa Fe | José Busiemi

La fase regular del Torneo Clausura 2025 llega a su fin y la Liga Profesional confirmó la programación completa de la fecha 16, que promete ser una verdadera montaña rusa de emociones. Con los playoffs a la vuelta de la esquina, el cierre del campeonato definirá no solo los últimos boletos a la instancia eliminatoria, sino también los cupos internacionales y la lucha por la permanencia.

El puntapié inicial se dará el viernes, cuando Lanús reciba a Atlético Tucumán desde las 20.00, en un partido clave para las aspiraciones del Granate de meterse entre los mejores. Pablo Dóvalo será el árbitro principal.

La acción fuerte llegará el sábado, con duelos que pueden alterar varios destinos. A las 17.00, Aldosivi y San Martín de San Juan se medirán en el Minella en un cruce dramático: el Verdinegro necesita sumar para no descender, y si pierde la categoría quedará automáticamente fuera de los playoffs, sin importar su posición. Nicolás Ramírez —quien dirigió la reciente final de la Copa Argentina— será el encargado de impartir justicia.

A la misma hora, Godoy Cruz recibirá a Deportivo Riestra, también por la Zona B, mientras que desde las 19.15, San Lorenzo enfrentará a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro. Los de Damián Ayude ya están clasificados, pero necesitan un triunfo que los mantenga en carrera por un lugar en la Copa Libertadores 2026. Más tarde, a las 21.30, Independiente y Rosario Central cerrarán la jornada sabatina en Avellaneda.

El domingo se vivirá una tarde-noche de alto voltaje. A las 17.00, Vélez y River protagonizarán un duelo estelar en Liniers con mucho en juego: el Millonario, obligado a ganar para asegurar su plaza internacional, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. En simultáneo, en Córdoba, se jugará el clásico entre Instituto y Talleres.

La jornada dominical continuará a las 20.15 con cuatro partidos en paralelo, todos con impacto directo en las tablas. En La Plata, Estudiantes se medirá con Argentinos Juniors en un choque decisivo por la clasificación (dirige Luis Lobo Medina). En tanto, en La Bombonera, Boca recibirá a Tigre bajo la conducción de Darío Herrera, con la meta de cerrar el torneo con un triunfo que lo mantenga entre los mejores de la tabla anual. Además, Newell’s–Racing y Central Córdoba–Banfield completarán el espectáculo dominical.

Finalmente, el lunes será el turno del cierre con tres partidos que también pueden alterar el panorama de los playoffs. Desde las 17.00, Barracas Central y Huracán protagonizarán un duelo mano a mano por el último boleto a la siguiente fase, mientras que en simultáneo jugarán Belgrano–Unión y Defensa y Justicia–Independiente Rivadavia. La fecha se completará a las 19.30 con Platense–Gimnasia, arbitrado por Fernando Echenique.

Con casi todo por resolverse —clasificaciones, copas y descenso—, la última jornada del Clausura 2025 se perfila como una de las más apasionantes del año. Cada gol puede cambiar un destino y ningún equipo podrá relajarse hasta el pitazo final.

La 16° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
  • Árbitro asistente 2: Uriel García
  • Cuarto árbitro: Diego Ceballos
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: José Castelli

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
  • Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
  • VAR: Hector Paletta
  • AVAR: Lucas Pardo

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Iván Núñez
  • Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
  • Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Javier Mihura

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • Árbitro asistente 1: Javier Uziga
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Franco Acita
  • VAR: Juan Pablo Loustau
  • AVAR: Agustín Méndez

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Carla López
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
  • Cuarto árbitro: Julio Barraza
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Gastón Suárez

17.00 Vélez – River (Zona B)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
  • Cuarto árbitro: Ariel Cruz
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Javier Delbarba

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
  • Cuarto árbitro: Joaquin Gil
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Gisela Trucco

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

  • Árbitro: Sebastian Martinez
  • Árbitro asistente 1: Hugo Paez
  • Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Felipe Viola
  • AVAR: Diego Verlota

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Nelson Sosa

20.15 Central Córdoba (SdE) – Banfield (Zona A)

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
  • Cuarto árbitro: Mario Ejarque
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Eduardo Lucero

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba
  • Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Juan Del Fueyo

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
  • Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
  • Cuarto árbitro: Francisco Acosta
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Lucas Comesaña

17.00 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)

  • Árbitro: Bruno Amiconi
  • Árbitro asistente 1: Julio Fernandez
  • Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
  • Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
  • VAR: Sebastian Habib
  • AVAR: Juan Pafundi

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Lucas Germanota
  • Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
  • Cuarto árbitro: Julián Beligoy
  • VAR: Edgardo Zamora
  • AVAR: Diego Romero
Clausura Liga Profesional playoffs
Noticias relacionadas
union ya tiene dia y hora para cerrar la fase regular del clausura ante belgrano

Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

union y el derecho a ilusionarse: por que el sueno del clausura no parece una utopia

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

clausura femenino: alma definira el titulo ante republica del oeste

Clausura Femenino: Alma definirá el título ante República del Oeste

a quien enfrentaria union en el inicio de los playoffs del clausura

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

Lo último

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Último Momento
Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Unión y las decisiones que se vienen: qué contratos vencen en diciembre

Unión y las decisiones que se vienen: qué contratos vencen en diciembre

El cambio obligado que tendrá Unión y la duda que debe despejar Madelón

El cambio obligado que tendrá Unión y la duda que debe despejar Madelón

Ovación
Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Alma y Sanjustino dan la nota a domicilio en el inicio de las semifinales del Prefederal

Alma y Sanjustino dan la nota a domicilio en el inicio de las semifinales del Prefederal

Santa Fe comenzó con la preparación para el Seven de la República

Santa Fe comenzó con la preparación para el Seven de la República

Todo lo que habrá en juego en la última fecha de la fase regular del Clausura

Todo lo que habrá en juego en la última fecha de la fase regular del Clausura

El presidente de Barcelona le cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi

El presidente de Barcelona le cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.