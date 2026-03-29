Este sábado hubo mucha actividad con las habituales tiras de inferiores en la ASB que se disputaron en el ámbito local. Un repaso por cada una de las divisiones.
Todo lo que pasó en la fecha 4 de las inferiores de la ASB
Hubo actividad con las habituales tiras de formativas en la ASB que se disputaron en el ámbito local. Un repaso por cada una de las divisiones
Por Ovación
DIVISIONES INFERIORES - FECHA 4
SÁBADO 28 DE MARZO
CATEGORÍA INFANTILES
Argentino 55 - Alumni 42
Rivadavia 79 - República del Oeste 50
Regatas (SF) A 104 - CUST A 32
Colón (SJ) 94 - Regatas Coronda 70
Banco A 20 - El Quillá 8 (PC, resto amistoso)
Gimnasia 55 - Unión B 71
Almagro A 33 - Banco B 90
Sanjustino 43 - Almagro B 77
CUST B 92 - Centenario 37
Santa Rosa 10 - Macabi 10 (PC, resto amistoso)
CATEGORÍA CADETES
Argentino 64 - Colón (SJ) B 72
Rivadavia 101 - República del Oeste 24
Regatas (SF) A 30 - CUST A 77
Kimberley 32 - Unión A 91
Colón (SJ) A 122 - Regatas Coronda 24
Banco A 81 - El Quillá 49
Gimnasia 77 - Unión B 41
Almagro A 64 - Banco B 58
Sanjustino 54 - Almagro B 42
CUST B 59 - Centenario 73
Santa Rosa 42 - Macabi 47
CATEGORÍA JUVENILES
Rivadavia 110 - República del Oeste 31
Regatas (SF) A 74 - CUST A 38
Kimberley 19 - Unión A 130
Colón (SJ) A 102 - Regatas (SF) B 43
Banco A 114 - El Quillá 57
Almagro A 100 - Banco B 48
Sanjustino 123 - Almagro B 32
CUST B 30 - Centenario 90
Santa Rosa 38 - Macabi 36 (PT, suspendido)
CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 4
En cancha de Alma Juniors
Infantiles - Alma 48 - Gimnasia 46
Juveniles - Alma 47 - Gimnasia 40
CATEGORÍA U19 - FECHA 3
Regatas (SF) 82 - Regatas Coronda 44
Santa Rosa 64 - Colón (SF) 65
Rivadavia 93 - Centenario 52
República del Oeste 61 - Gimnasia 67