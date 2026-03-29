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Todo lo que pasó en la fecha 4 de las inferiores de la ASB

Hubo actividad con las habituales tiras de formativas en la ASB que se disputaron en el ámbito local. Un repaso por cada una de las divisiones

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 09:26hs
Todo lo que pasó en la fecha 4 de las inferiores de la ASB

Este sábado hubo mucha actividad con las habituales tiras de inferiores en la ASB que se disputaron en el ámbito local. Un repaso por cada una de las divisiones.

DIVISIONES INFERIORES - FECHA 4

SÁBADO 28 DE MARZO

CATEGORÍA INFANTILES

Argentino 55 - Alumni 42

Rivadavia 79 - República del Oeste 50

Regatas (SF) A 104 - CUST A 32

Colón (SJ) 94 - Regatas Coronda 70

Banco A 20 - El Quillá 8 (PC, resto amistoso)

Gimnasia 55 - Unión B 71

Almagro A 33 - Banco B 90

Sanjustino 43 - Almagro B 77

CUST B 92 - Centenario 37

Santa Rosa 10 - Macabi 10 (PC, resto amistoso)

CATEGORÍA CADETES

Argentino 64 - Colón (SJ) B 72

Rivadavia 101 - República del Oeste 24

Regatas (SF) A 30 - CUST A 77

Kimberley 32 - Unión A 91

Colón (SJ) A 122 - Regatas Coronda 24

Banco A 81 - El Quillá 49

Gimnasia 77 - Unión B 41

Almagro A 64 - Banco B 58

Sanjustino 54 - Almagro B 42

CUST B 59 - Centenario 73

Santa Rosa 42 - Macabi 47

CATEGORÍA JUVENILES

Rivadavia 110 - República del Oeste 31

Regatas (SF) A 74 - CUST A 38

Kimberley 19 - Unión A 130

Colón (SJ) A 102 - Regatas (SF) B 43

Banco A 114 - El Quillá 57

Almagro A 100 - Banco B 48

Sanjustino 123 - Almagro B 32

CUST B 30 - Centenario 90

Santa Rosa 38 - Macabi 36 (PT, suspendido)

CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 4

En cancha de Alma Juniors

Infantiles - Alma 48 - Gimnasia 46

Juveniles - Alma 47 - Gimnasia 40

CATEGORÍA U19 - FECHA 3

Regatas (SF) 82 - Regatas Coronda 44

Santa Rosa 64 - Colón (SF) 65

Rivadavia 93 - Centenario 52

República del Oeste 61 - Gimnasia 67

ASB inferiores divisiones
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