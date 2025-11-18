Todos los clasificados a la Libertadores y Sudamericana 2026

Terminó la fase regular del Torneo Clausura y ya quedaron definidos los cupos para las copas internacionales por tabla anual.

La fase regular del Torneo Clausura llegó a su fin y ya quedaron definidos los equipos clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2025 por tabla anual de la Liga Profesional, pero aún resta saber quién será el campeón del certamen.

Rosario Central y Boca sellaron su participación en la próxima edición de la competencia de mayor prestigio del continente junto a Platense (campeón del Torneo Apertura) e Independiente Rivadavia (ganador de la Copa Argentina) , mientras que Argentinos Juniors, si no se liberan cupos, disputará la fase previa.

De momento, River estaría jugando la Sudamericana, aunque si logra salir campeón del Clausura habrá accedido a la fase de grupos de la Libertadores. En tanto, si lo hacen el ‘Canalla’, los de la Ribera o el ‘Bicho’, participará de los Playoffs.

Por su parte, además del ‘Millonario’, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre están clasificados a la competencia internacional de segundo orden. No obstante, si el Granate logra consagrarse campeón de la actual edición frente a Atlético Mineiro, liberará un cupo más para dicho torneo, el cual aprovechará Barracas Central por ocupar el decimo puesto de la LPF.

Asimismo, si el vencedor del campeonato local sale de uno de los primeros nueve de la tabla, también habrá liberado cupo para que Independiente (11°) tenga su lugar en la Sudamericana, siempre y cuando Lanús consiga alzarse con el título internacional. De lo contrario, el mismo lo utilizará el ‘Guapo’.

Clasificados a la Copa Libertadores 2026

Platense – Campeón del Torneo Apertura

Independiente Rivadavia – Campeón de la Copa Argentina

Rosario Central – Primero de la tabla anual.

Boca – Segundo de la tabla anual

Campeón del Torneo Clausura.

Argentinos Juniors – Tercero en la tabla anual (fase previa).

Clasificados a la Copa Sudamericana 2026

River – Cuarto de la tabla anual.

Racing – Quinto de la tabla anual.

Deportivo Riestra – Sexto de la tabla anual.

San Lorenzo – Séptimo de la tabla anual.

Lanús – Octavo de la tabla anual.