Pasó con éxito un festival de aficionados en el Centro Gallego

Organizado por Orlando Azcurra y Luciano Fernández se concretó una velada con doce combates amateurs en el Centro Gallego. También hubo actividad para púgiles en el Club Cilsa.

Ante un gran marco de público y una impecable organización, se concretó en el Centro Gallego de Santa Fe, avenida Galicia 1357, un festival de boxeo con púgiles aficionados que contó con la participaciones de boxeadores de toda la región. La velada contó con la realización de 12 peleas que fueron controladas por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

La jornada contó con la organización de Luciano Fernández del gimnasio Upper, y Orlando Azcurra del Parque Garay, el cual fue el último de la temporada. Es importante señalar que el entrenador de boxeo y promotor Azcurra, prepara otro evento para el 5 de diciembre, denominado revolución King Box, el cual se llevará a cabo en el Fortín de nuestra capital, ubicado en Gorriti 5787.

El festival de boxeo amateur llevado a cabo en nuestra capital, contó con la fiscalización de José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. Los árbitros de la velada fueron el corondino Ariel Morúa y Ricardo Centurión. Actuaron como jueces Darío Gómez, Emanuel Baisetto, Sofía Morúa y Lisandro Maglier. Además, Beatriz Perassi fue la cronometrista, y el doctor Sergio Ramseyer el médico presente.

En materia de resultados, Brandon Pérez de Santo Tomé Box le ganó a Lautaro Cardozo del Upper por RSC en el tercer round, Arturo Gottardi del Wiilie Pep por puntos a Junior López de Colón, Miguel Córdoba del Colastiné Box a Thiago Contreras del Monzón Box por puntos, y Virginia Lugo del gimnasio Upper a Analía Bordón oriunda de Desvío Arijón y representante del Teo Box.

Por su parte, Federico Palavecino del Upper derrotó por puntos a Marcos Olivares del King Box, Juan Martínez del King Box hizo lo propio con Valentín Miño del Willie Pep, Benjamín Carpio, entrenado por Orlando Azcurra en el gimnasio Parque Garay, se impuso por puntos a Elías Roth del Bustos Box, y Pablo Rodríguez del Santo Tomé Box hizo lo propio con Lucas Madole del Colastiné Box.

Entrenada por Lucho Fernández en el Upper, Giuliana Niello consiguió superar por puntos a Rocío Molina del Toro Molina Box, Cristian López del King Box a Lucio Tavella de El Establo Box, Joaquín Yossen del Santo Tomé Box a Facundo Andreschuk del Upper Box y Agustín Carranza del Monzón Box a Cristian Balbuena del Upper.

Reunión boxística en el Club Cilsa

En una noche que fue intensa, se realizó en el Club Cilsa de Santa Fe, con la organización de Palacio Box, una velada más que picante con seis peleas con púgiles de diferentes puntos de la región. El evento contó con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, tuvo como representante a José Baisetto, y como árbitros a Ricardo Centurión y Ariel Morúa. Como jueces actuaron Darío Gómez, Lisandro Maglier, Emanuel Baisetto y Torcuato Arzeno, siendo Beatriz Perassi la cronometrista, y Sergio Ramseyer, el médico de los combates.

Arriba del ring, en un escenario novedoso, pero muy bien presentado para la ocasión, se registró el triunfo por puntos de Leonardo Escobar del Club Colón, entrenado por Carlos Lemos, sobre Ángel Velo del Cuello Box, Lucas Urrutia del Peri Boxing se impuso a Isaías Nuñez del Pequeños Demonios, y Santiago Rodríguez del Club Colón, le ganó por RSC en el primer rounda a Joaquín Chelini del gimnasio Willie Pep.

Por su parte, Damián González del Peri Boxing Club se impuso por RSC en el primer round a Daniel Contreras del Colastiné Box, mientras que Pablo Escobar del gimnasio del Club Colón doblegó a Ricardo Murgoitti del Polideportivo de Recreo por la vía rápida en la primera vuelta. Además, en una muy linda contienda, Selene Galindo del Club Colón le ganó por puntos a Zahira Antelo del Cuello Boxing.

Martinet Box organiza un evento en Barranquitas

El ex púgil, promotor y entrenador de boxeo Claudio Martinet, es el organizador de un festival de boxeo amateur el próximo viernes 21 de noviembre. La velada se llevará a cabo en las instalaciones del Club Barranquitas, ubicado en Pasaje Leiva 3645. Con el apoyo del senador Paco Garibaldi y el concejal Leonel Méndez, la velada dará comienzo a las 21.30, con seis peleas amateur, y tres exhibición, con un valor de las entradas de 5.000 pesos.