Idiomas UNL: inscripción abierta a los Cursos de verano 2026 en modalidad virtual

Los Cursos de verano del Centro de Idiomas, se dictarán en febrero-marzo de 2026. Inscripción abierta hasta el viernes 28 de noviembre en la UNL virtual

18 de noviembre 2025 · 08:44hs
Está abierta la inscripción para los cursos de verano de idioma en la UNL

Está abierta la inscripción para los cursos de verano de idioma en la UNL

El Programa de Idiomas para la Comunidad del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) ofrece cursos intensivos de verano de diferentes idiomas extranjeros: Niveles I al VIII de Inglés y Nivel I de Alemán, Francés, Italiano y Portugués y la inscripción está abierta.

Están destinados a la comunidad universitaria y al público en general, desde los 17 años. Las clases iniciarán la semana del 2 de febrero de 2026 y finalizarán el 24 de marzo.

El cursado es intensivo y se desarrolla en modalidad virtual, con encuentros de 90 minutos para el trabajo sincrónico en la plataforma Zoom y 30 minutos de trabajo asincrónico en la Plataforma Moodle del Centro de Idiomas (ver grilla de niveles y horarios).

  • Cursos de 60 horas: las clases serán cuatro días a la semana, de lunes a jueves.

Niveles I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de Inglés

Nivel I de Italiano

  • Cursos de 40 horas: las clases serán tres días a la semana, de martes a jueves.

Nivel I de Alemán, Francés y Portugués

Los cursos de 60 horas se desarrollarán en la medida que se cubra un cupo mínimo de 12 inscriptos. Los cursos que no alcancen ese cupo podrán dictarse bajo las mismas condiciones que los cursos de 60 horas, pero en módulos de 40. En el caso de los cursos de 40 horas se darán cuando se cubra un cupo mínimo de siete inscriptos. Los cursos que no alcancen ese cupo podrán dictarse bajo las mismas condiciones que los cursos de 40 horas, pero en módulos de 20 horas de acuerdo al número de inscriptos.

Test de Nivelación online

Para los cursos de primer nivel –en cualquier idioma– no se requieren conocimientos previos, mientras que para los restantes es necesario realizar un Test de Nivelación (TN). El TN de Inglés se realizará el martes 2/12 de 8 a 22, en modalidad virtual, en la plataforma Moodle del Centro de Idiomas. Se enviará por correo electrónico la información correspondiente para acceder.

Aranceles e inscripción

Descargar aquí el archivo con el detalle de aranceles, pasos para la inscripción, días y horarios de cursado.

Inscripciones online abiertas hasta el 28/11 ingresando en la web de UNL-virtual

Consultas:

Centro de Idiomas UNL

[email protected]

Teléfonos: (0342) 4585613/14

Whatsapp: +54 9 3425826660

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 18:00

San Jerónimo 1750, ciudad de Santa Fe

Instagram | Facebook

UNL Idiomas Universidad Nacional del Litoral inglés inscripción
