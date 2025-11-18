Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Torneo Oficial A2: Colón y Regatas Coronda se treparon a la punta

Colón le ganó a República del Oeste como visitante por 79-70, en tanto que Regatas (C) batió a CUST A por 81-72 y ambos mandan en el Oficial A2.

Ovación

Por Ovación

18 de noviembre 2025 · 08:24hs
Torneo Oficial A2: Colón y Regatas Coronda se treparon a la punta

Prensa ASB

Se jugó gran parte de la Fecha 21 del Torneo Oficial A2, con triunfos de Colón y Regatas Coronda, que ahora son líderes junto a Alumni.

Precisamente el miércoles por la última fecha, sabaleros y frutilleros se toparán en el Roque Otrino, en un duelo clave para definir los cruces por los ascensos.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 21

Lunes 17 de noviembre

Almagro B 91 (Felipe Gorosito 18) - Santa Rosa 53 (Bautista Brollo 16)

República del Oeste 70 (Alejo Bieler 17) - Colón (SF) 79 (Adrián Herrera 22)

Regatas Coronda 81 (Agustín Cerliani 17) - CUST B 72 (Bruno Varela 26)

Macabi 74 (Alejo Saidler 20) - Kimberley 54 (Federico Sunier 16)

image

Martes 18 de noviembre

22.00 UNL vs. Centenario (en el Malvinas Argentinas)

Libre: Alumni

TABLA DE POSICIONES

Alumni; Colón y Regatas Coronda 34 (15-4); República del Oeste 32 (13-6); Almagro B 31 (12-7); Macabi 29 (10-9); Kimberley 29 (9-11); CUST B 25 (6-13); Santa Rosa 24 (5-14); UNL 22 (4-14) y Centenario 17 (0-18).

Fuente: ASB

Oficial Colón Regatas
Noticias relacionadas
torneo oficial prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

banco provincial armo la gran final del oficial u21 ante republica del oeste

Banco Provincial armó la gran final del Oficial U21 ante República del Oeste

Ateneo Inmaculada jugará con Colón de San Justo este miércoles 18 en el Mercedes Alesso de Bieler.

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

La representante del gimnasio Upper,  Giuliana Niello, GPP su combate en el Centro Gallego de Santa Fe.

Pasó con éxito un festival de aficionados en el Centro Gallego

Lo último

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Último Momento
Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Lo chocaron y siguieron, el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

"Lo chocaron y siguieron", el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Ovación
Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus