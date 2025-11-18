Se jugó gran parte de la Fecha 21 del Torneo Oficial A2, con triunfos de Colón y Regatas Coronda, que ahora son líderes junto a Alumni.
Torneo Oficial A2: Colón y Regatas Coronda se treparon a la punta
Colón le ganó a República del Oeste como visitante por 79-70, en tanto que Regatas (C) batió a CUST A por 81-72 y ambos mandan en el Oficial A2.
Por Ovación
Precisamente el miércoles por la última fecha, sabaleros y frutilleros se toparán en el Roque Otrino, en un duelo clave para definir los cruces por los ascensos.
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 21
Lunes 17 de noviembre
Almagro B 91 (Felipe Gorosito 18) - Santa Rosa 53 (Bautista Brollo 16)
República del Oeste 70 (Alejo Bieler 17) - Colón (SF) 79 (Adrián Herrera 22)
Regatas Coronda 81 (Agustín Cerliani 17) - CUST B 72 (Bruno Varela 26)
Macabi 74 (Alejo Saidler 20) - Kimberley 54 (Federico Sunier 16)
Martes 18 de noviembre
22.00 UNL vs. Centenario (en el Malvinas Argentinas)
Libre: Alumni
TABLA DE POSICIONES
Alumni; Colón y Regatas Coronda 34 (15-4); República del Oeste 32 (13-6); Almagro B 31 (12-7); Macabi 29 (10-9); Kimberley 29 (9-11); CUST B 25 (6-13); Santa Rosa 24 (5-14); UNL 22 (4-14) y Centenario 17 (0-18).
Fuente: ASB