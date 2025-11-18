Uno Santa Fe | Ovación | Liga Santafesina

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

En el Clausura Chijí Serenotti, este miércoles habrá dos adelantos correspondientes a los cuartos de final de Primera A. También habrá acción en la Senior y en el futsal.

18 de noviembre 2025 · 08:34hs
Ateneo Inmaculada jugará con Colón de San Justo este miércoles 18 en el Mercedes Alesso de Bieler.

El fin de semana pasado se concretó la primera fase eliminatoria del Torneo de Primera A del Clausura Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En la oportunidad se produjo la clasificación a cuartos de final de Ateneo Inmaculada, Colón de Santa Fe, Colón de San Justo y Ciclón Racing.

Como los dos equipos de San Justo se encuentran disputando el Regional Amateur que organiza el Concejo Federal de la AFA, ambas escuadras adelantarán sus respectivos compromisos correspondientes a los cuartos de final de Chijí se disputarán este miércoles 19 de noviembre.

Este miércoles con dos encuentros comenzarán a disputarse los Cuartos de Final de la Copa Isósceles de la Primera División de la Liga Santafesina: Sanjustino será anfitrión del Lagunero en el predio Nery Pumpido y Ateneo visitará al Conquistador, el mejor primero de zona. El sábado será momento para Guadalupe contra Colón y Unión ante Independiente.

Estos partidos de cuartos de final se desarrollarán a partido único, y en caso de empata en los 90 minutos, se definirá desde el punto penal. Ateneo Inmaculada viene de ganarle a Náutico El Quillá por 1 a 0 con un golazo de Manuel Báez en el estadio Mauricio Martínez, mientras que Ciclón Racing, con dramatismo, avanzó al derrotar en el campo de deportes 8 de Enero de Guadalupe a La Salle Jobson por la vía de los penales por 4 a 1, tras haber igualado 0 a 0.

Cuartos de Final

Miércoles 19 de noviembre

20.30 Colón de San Justo – Ateneo Inmaculada

21.30 Sanjustino – Ciclón Racing, en el predio Nery Alberto Pumpido

Sábado 22 de noviembre

16.30 Sportivo Guadalupe – Colón

16.30 Unión – Independiente, en el predio La Tatenguita

Más actividad en Liga Santafesina

En cuanto al Torneo Clausura Narela Gómez de la máxima división liguista femenino, se recuperarán varios cotejos oportunamente postergados. Por la fecha 6, este martes 18 de noviembre, en cancha de Los Canarios, de barrio Los Troncos, a las 21.45, Fénix se medirá con Los Canarios. Por su parte, por la fecha 5, el lunes 24 de noviembre, en la Tatenguita, a las 14, en reserva, y las 15.45, en primera, se jugará el clásico entre Unión con Colón.

Por otro lado, este martes 18 de noviembre se disputarán los cotejos suspendidos de las semifinales de la categoría Senior. A las 21.30, Atenas de Santo Tomé con Los Juveniles por la copa de Plata del Nery Pumpido, mientras que por la copa de Bronce, jugarán a partir de las 21.45, Sportivo Guadalupe con Newell´s Old Boys de barrio Roma.

Liga Santafesina Clausura primera
