Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Sanjustino (1) recibirá a Gimnasia (0) y Alma Juniors (1) hará lo propio ante Almagro (0), en busca de liquidar las series semifinales del Prefederal.

18 de noviembre 2025 · 08:20hs
El Torneo Oficial Prefederal vive una jornada clave este martes, con dos equipos que pueden asegurarse un lugar en la final ante su público. Sanjustino y Alma Juniors, que golpearon primero en condición de visitante, tendrán la posibilidad de definir sus respectivos cruces de semifinales en el segundo juego, con el respaldo de su gente y la ilusión de dar el paso decisivo.

Semifinales – Juego 2

Martes 18 de noviembre – 21.30

  • Sanjustino (1) vs. Gimnasia (0)

  • Alma Juniors (1) vs. Almagro A (0)

  • Banco Provincial vs. Rivadavia Juniors (por el 5° puesto)

  • Unión B vs. Unión A (por el 7° puesto)

El primer punto logrado por Sanjustino y Alma Juniors como visitantes les permite llegar a este partido con la serie a favor. Un nuevo triunfo les daría la clasificación directa a la final. Si sus rivales logran empatar la llave, todo se definirá en un tercer encuentro.

Zona de permanencia – Repechaje

Miércoles 19 de noviembre – 21.30

  • CUST A (2-1) vs. Regatas (SF) (1-2)

  • El Quillá (0-3) vs. Colón (SJ) (3-0)

Las series en disputa por el repechaje también atraviesan una instancia determinante. CUST A intentará cerrar su cruce, mientras que El Quillá deberá revertir una situación compleja ante Colón de San Justo.

Torneo Oficial A2 – Fecha 22

Miércoles 19 de noviembre – 21.30

  • Colón (SF) vs. Regatas Coronda

  • Almagro B vs. UNL

Jueves 20 de noviembre – 21.30

  • CUST B vs. Macabi

  • República del Oeste vs. Centenario

  • Alumni vs. Santa Rosa

Libre: Kimberley

Objetivo: final y protagonismo

Sanjustino y Alma Juniors afrontan una noche que puede marcar un antes y un después en su recorrido. Con el envión de haber ganado fuera de casa y la ventaja de definir ante su público, buscarán capitalizar el momento para asegurarse el pasaje a la final del Prefederal.

La expectativa es alta. El básquet local se prepara para una velada intensa, donde el premio mayor estará al alcance de la mano. Si los resultados acompañan, este 18 de noviembre podría quedar grabado como el día en que ambos sellaron su acceso al partido decisivo. El balón al aire a las 21.30. Dos equipos, dos oportunidades, una misma meta: estar en la final.

Sanjustino Alma Juniors Prefederal
