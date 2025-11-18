La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación La campaña de vacunación recorre espacios públicos de Santa Fe para atender a población de riesgo y adultos mayores. Esta semana será en la Terminal de Ómnibus 18 de noviembre 2025 · 08:44hs

gentileza #ModoVacuna el programa de vacunación de la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la nueva etapa de #ModoVacuna, la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

Esta etapa de vacunación en Santa Fe es para aumentar la cobertura Esta etapa del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia, busca aumentar la cobertura para alcanzar al menos al 70% de los mayores de 65 años y la inoculación de al menos 50% de los adultos menores de 65 años con factores de riesgo, en las zonas seleccionadas.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en: Viernes 21: Terminal de Ómnibus de 10 a 13. Los interesados deberán acercarse con su DNI. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).