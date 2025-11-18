Uno Santa Fe | Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La campaña de vacunación recorre espacios públicos de Santa Fe para atender a población de riesgo y adultos mayores. Esta semana será en la Terminal de Ómnibus

18 de noviembre 2025 · 08:44hs
{altText(<p>#ModoVacuna el programa de vacunación de la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe</p>,La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación)}

gentileza

#ModoVacuna el programa de vacunación de la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la nueva etapa de #ModoVacuna, la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

Esta etapa de vacunación en Santa Fe es para aumentar la cobertura

Esta etapa del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia, busca aumentar la cobertura para alcanzar al menos al 70% de los mayores de 65 años y la inoculación de al menos 50% de los adultos menores de 65 años con factores de riesgo, en las zonas seleccionadas.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en:

  • Viernes 21: Terminal de Ómnibus de 10 a 13.

Los interesados deberán acercarse con su DNI. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

Santa Fe Municipalidad vacunación campaña
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un hombre identificado como D. S. O., señalado como presunto responsable

Detuvieron en Santa Fe a un hombre por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

Para conocer más al Brigadier General Estanislao López

Semana Invencible: por qué la figura del Brigadier Estanislao López sigue marcando la identidad santafesina

El juicio será trasmitido por el canal oficial de Youtube del Poder Judicial

Hoy comienza el segundo juicio por jurado en la ciudad por un homicidio ocurrido en San Javier

Lo último

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Último Momento
Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Lo chocaron y siguieron, el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

"Lo chocaron y siguieron", el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Ovación
Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus