Tras diagnosticar deficiencias en un 30% del entramado hídrico al inicio de la gestión, la Secretaría de Desarrollo Urbano recuperó equipos de alto caudal e implementó una estrategia logística para proteger tableros y bombas del vandalismo.

Santa Fe se prepara para las lluvias: el municipio recuperó bombas de gran caudal y blindó el sistema contra el vandalismo

Debido a su compleja condición geográfica rodeada de ríos, la ciudad de Santa Fe cuenta con un entramado de protección hídrica de gran escala estructurado en torno a 54 puntos operativos de bombeo. Con el objetivo de garantizar la evacuación eficiente de los excesos pluviales y resguardar a la población frente a tormentas severas o crecidas, la Municipalidad de Santa Fe desplegó un plan integral de acondicionamiento, recuperación de maquinaria y logística de emergencia.

A fin de prevenir el robo de cables, la vandalización y el deterioro por intemperie, la comuna aplica un esquema de resguardo: los tableros eléctricos y bombas de respaldo no permanecen expuestos en la vía pública, sino que se custodian en bases estratégicas y se trasfieren al terreno según las alertas meteorológicas.

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"No hay ciudad que tenga tantos puntos de bombeo; esto habla a las claras de la situación de vulnerabilidad hídrica que tiene Santa Fe y de la importancia de mantener operativo todo el sistema. Con el equipo municipal logramos recuperar ocho equipos de 600 metros cúbicos y un equipo de mil metros cúbicos, que equivale a evacuar unas 500 piletas de natación por hora", subrayó Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica.

Recuperación de infraestructura y capacidad técnica

Al asumir el actual equipo de gobierno, las autoridades constataron que cerca del 30% del sistema presentaba fallas, con estaciones con problemas operativos, desobstrucciones pendientes y un parque de bombas averiadas o vandalizadas.

Frente a esta situación, talleres y personal de la Dirección de Hidráulica e Ingeniería lograron reparar y poner a punto equipos de gran porte con recursos propios. Esta capacidad operativa reforzada resulta clave en puntos críticos de la capital provincial, tales como la Avenida Circunvalación, la zona de la Costa y el barrio Alto Verde.

Logística anti-vandalismo y conectividad de reservorios

El protocolo municipal contempla que cuando el nivel de los ríos es bajo, la evacuación pluvial se realice de forma natural por gravedad mediante compuertas. Sin embargo, ante el ascenso de los cauces, se activa un sistema de vasos comunicantes que conecta los reservorios desde el norte hacia el sur de la ciudad (alcanzando sectores sensibles como Chalet y Arenales) para equilibrar los caudales por decantación antes de encender las bombas.

Para sostener este esquema durante temporales intensos, el municipio realiza intervenciones de enripiado en los accesos a las plantas de bombeo, asegurando el ingreso de maquinarias de gran porte y abasteciendo generadores que mitigan los cortes de energía o variaciones de tensión.