Geriátrico clandestino: la mujer acusada quedó en prisión preventiva y podría enfrentar un juicio abreviado

La Justicia consideró acreditados los elementos para mantenerla detenida mientras avanza la investigación por abandono de personas. El fiscal confirmó que continúan llegando informes de distintos organismos

La Justicia de Santa Fe dictó este martes la prisión preventiva de María Emilia , la mujer investigada por el funcionamiento del geriátrico clandestino, ubicado en el barrio Nuevo Horizonte , donde fueron encontradas personas mayores en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La audiencia comenzó a las 8.20 y se resolvió en apenas ocho minutos ante el juez José Luis García Troyano , con la intervención del fiscal Manuel Cecchini y del abogado defensor Claudio Torres del Sel .

Durante la audiencia, el fiscal enumeró parte de las pruebas que ya fueron incorporadas a la investigación penal preparatoria. Entre ellas mencionó testimonios, denuncias anteriores, informes de organismos públicos y documentación vinculada a la situación de los residentes que se encontraban en el inmueble.

Las pruebas contra la mujer detenida

Según explicó Cecchini luego de la audiencia, la Fiscalía solicitó informes a distintos organismos, entre ellos PAMI y Ánses, además de documentación proveniente de la Municipalidad de Santa Fe.

También fueron incorporados informes médicos realizados tanto por médicos policiales como por profesionales del municipio. En ese marco, el fiscal destacó la intervención de la subsecretaria de Salud municipal, Lorena Masari, quien mantuvo entrevistas con residentes y elaboró informes sobre su estado.

"El médico policial constató cuál era el estado de salud de las personas", explicó Cecchini, quien agregó que posteriormente también se realizaron evaluaciones desde el área de Salud de la Municipalidad.

La Fiscalía también logró entrevistar a residentes de la institución y, según explicó el funcionario judicial, cinco de ellos brindaron información sobre la situación que se estaba viviendo en el lugar.

Otro elemento incorporado a la causa fue el contrato de alquiler del inmueble, que permitió despejar una de las dudas que habían surgido durante los primeros días de la investigación: quién tenía a su cargo la residencia y bajo qué modalidad funcionaba. "Tenemos un contrato de alquiler. Incluso tenemos una imagen y está con la dueña del inmueble, que tiene la posesión. Ya se la devolvimos en carácter de depositario judicial", explicó Cecchini.

La mujer había estado prófuga

Uno de los elementos considerados por la Justicia para disponer la prisión preventiva fue que María Emilia permaneció varios días prófuga, luego de que se iniciara la investigación por las condiciones en las que se encontraban los residentes.

El defensor Claudio Torres del Sel explicó que la medida cautelar fue acordada con la Fiscalía mientras ambas partes comienzan a analizar la posibilidad de resolver el caso mediante un procedimiento abreviado. "Estamos en tratativas con la Fiscalía de llegar a una solución definitiva del conflicto a través de un procedimiento abreviado", sostuvo el abogado.

Torres del Sel evitó anticipar cuál podría ser la pena para su defendida y consideró que todavía es prematuro hablar de un monto concreto.

Analizan un juicio abreviado

El abogado defensor señaló que la posibilidad de avanzar hacia un juicio abreviado permitiría arribar a una resolución definitiva sin extender innecesariamente los tiempos del proceso. "Entiendo que va a ser una pena razonable y justa para mi defendida", afirmó.

De todos modos, el fiscal Cecchini aclaró que la investigación todavía continúa y que el acuerdo con la defensa se encuentra en una etapa inicial. "Eso es una conversación que recién estamos iniciando", explicó el funcionario, quien remarcó que la investigación penal preparatoria sigue adelante.

Esto significa que podrían incorporarse nuevas pruebas, testimonios o incluso nuevas denuncias antes de que se determine si el expediente está efectivamente en condiciones de ser resuelto mediante un procedimiento abreviado.

Qué se investiga en Nuevo Horizonte

La causa se inició luego de que salieran a la luz las condiciones inhumanas de alojamiento de personas mayores en la residencia de barrio Nuevo Horizonte, situación que quedó expuesta tras un incendio ocurrido el 29 de julio.

La investigación apunta a determinar las responsabilidades por el presunto abandono de personas, además de establecer cómo funcionaba el lugar, quiénes estaban a cargo y cuál era el vínculo con los distintos organismos que intervenían en la atención de los residentes.

La Fiscalía ya solicitó información a PAMI y Ánses, entre otros organismos, para reconstruir la situación de las personas alojadas y conocer qué prestaciones habían solicitado o recibido.

Cecchini explicó además que durante los procedimientos realizados en el inmueble fueron secuestradas, entre otros elementos, cartas poderes, documentación que ahora es analizada dentro de la investigación.

La situación de los residentes

El fiscal aclaró que los informes médicos incorporados hasta el momento no solo buscan determinar si existieron lesiones, sino fundamentalmente conocer el estado de salud de las personas que se encontraban alojadas en el geríatrico al momento de la intervención policial.

En la audiencia también surgió la referencia a una persona que habría fallecido en el lugar y cuyos familiares o allegados pretendían aportar información a la investigación.

La Fiscalía deberá determinar ahora si esos nuevos testimonios y elementos probatorios permiten ampliar la imputación, modificar la calificación legal o eventualmente incidir en la pena que se discuta en un futuro acuerdo.

Por el momento, María Emilia quedó en prisión preventiva y la investigación continúa mientras Fiscalía y defensa analizan la posibilidad de avanzar hacia un procedimiento abreviado.

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