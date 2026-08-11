Uno Santa Fe | Judiciales | geriátrico

Geriátrico clandestino: la mujer acusada quedó en prisión preventiva y podría enfrentar un juicio abreviado

La Justicia consideró acreditados los elementos para mantenerla detenida mientras avanza la investigación por abandono de personas. El fiscal confirmó que continúan llegando informes de distintos organismos

11 de agosto 2026 · 09:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Geriátrico clandestino: la mujer acusada quedó en prisión preventiva y podría enfrentar un juicio abreviado

La Justicia de Santa Fe dictó este martes la prisión preventiva de María Emilia, la mujer investigada por el funcionamiento del geriátrico clandestino, ubicado en el barrio Nuevo Horizonte, donde fueron encontradas personas mayores en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La audiencia comenzó a las 8.20 y se resolvió en apenas ocho minutos ante el juez José Luis García Troyano , con la intervención del fiscal Manuel Cecchini y del abogado defensor Claudio Torres del Sel.

Durante la audiencia, el fiscal enumeró parte de las pruebas que ya fueron incorporadas a la investigación penal preparatoria. Entre ellas mencionó testimonios, denuncias anteriores, informes de organismos públicos y documentación vinculada a la situación de los residentes que se encontraban en el inmueble.

Las pruebas contra la mujer detenida

Según explicó Cecchini luego de la audiencia, la Fiscalía solicitó informes a distintos organismos, entre ellos PAMI y Ánses, además de documentación proveniente de la Municipalidad de Santa Fe.

También fueron incorporados informes médicos realizados tanto por médicos policiales como por profesionales del municipio. En ese marco, el fiscal destacó la intervención de la subsecretaria de Salud municipal, Lorena Masari, quien mantuvo entrevistas con residentes y elaboró informes sobre su estado.

"El médico policial constató cuál era el estado de salud de las personas", explicó Cecchini, quien agregó que posteriormente también se realizaron evaluaciones desde el área de Salud de la Municipalidad.

La Fiscalía también logró entrevistar a residentes de la institución y, según explicó el funcionario judicial, cinco de ellos brindaron información sobre la situación que se estaba viviendo en el lugar.

Otro elemento incorporado a la causa fue el contrato de alquiler del inmueble, que permitió despejar una de las dudas que habían surgido durante los primeros días de la investigación: quién tenía a su cargo la residencia y bajo qué modalidad funcionaba. "Tenemos un contrato de alquiler. Incluso tenemos una imagen y está con la dueña del inmueble, que tiene la posesión. Ya se la devolvimos en carácter de depositario judicial", explicó Cecchini.

La mujer había estado prófuga

Uno de los elementos considerados por la Justicia para disponer la prisión preventiva fue que María Emilia permaneció varios días prófuga, luego de que se iniciara la investigación por las condiciones en las que se encontraban los residentes.

El defensor Claudio Torres del Sel explicó que la medida cautelar fue acordada con la Fiscalía mientras ambas partes comienzan a analizar la posibilidad de resolver el caso mediante un procedimiento abreviado. "Estamos en tratativas con la Fiscalía de llegar a una solución definitiva del conflicto a través de un procedimiento abreviado", sostuvo el abogado.

Torres del Sel evitó anticipar cuál podría ser la pena para su defendida y consideró que todavía es prematuro hablar de un monto concreto.

Analizan un juicio abreviado

El abogado defensor señaló que la posibilidad de avanzar hacia un juicio abreviado permitiría arribar a una resolución definitiva sin extender innecesariamente los tiempos del proceso. "Entiendo que va a ser una pena razonable y justa para mi defendida", afirmó.

De todos modos, el fiscal Cecchini aclaró que la investigación todavía continúa y que el acuerdo con la defensa se encuentra en una etapa inicial. "Eso es una conversación que recién estamos iniciando", explicó el funcionario, quien remarcó que la investigación penal preparatoria sigue adelante.

Esto significa que podrían incorporarse nuevas pruebas, testimonios o incluso nuevas denuncias antes de que se determine si el expediente está efectivamente en condiciones de ser resuelto mediante un procedimiento abreviado.

Qué se investiga en Nuevo Horizonte

La causa se inició luego de que salieran a la luz las condiciones inhumanas de alojamiento de personas mayores en la residencia de barrio Nuevo Horizonte, situación que quedó expuesta tras un incendio ocurrido el 29 de julio.

La investigación apunta a determinar las responsabilidades por el presunto abandono de personas, además de establecer cómo funcionaba el lugar, quiénes estaban a cargo y cuál era el vínculo con los distintos organismos que intervenían en la atención de los residentes.

La Fiscalía ya solicitó información a PAMI y Ánses, entre otros organismos, para reconstruir la situación de las personas alojadas y conocer qué prestaciones habían solicitado o recibido.

Cecchini explicó además que durante los procedimientos realizados en el inmueble fueron secuestradas, entre otros elementos, cartas poderes, documentación que ahora es analizada dentro de la investigación.

La situación de los residentes

El fiscal aclaró que los informes médicos incorporados hasta el momento no solo buscan determinar si existieron lesiones, sino fundamentalmente conocer el estado de salud de las personas que se encontraban alojadas en el geríatrico al momento de la intervención policial.

En la audiencia también surgió la referencia a una persona que habría fallecido en el lugar y cuyos familiares o allegados pretendían aportar información a la investigación.

La Fiscalía deberá determinar ahora si esos nuevos testimonios y elementos probatorios permiten ampliar la imputación, modificar la calificación legal o eventualmente incidir en la pena que se discuta en un futuro acuerdo.

Por el momento, María Emilia quedó en prisión preventiva y la investigación continúa mientras Fiscalía y defensa analizan la posibilidad de avanzar hacia un procedimiento abreviado.

• LEER MÁS: Geriátricos clandestinos en Santa Fe: el Concejo exige respuestas por los controles y habilitaciones tras el caso de Nuevo Horizonte

geriátrico mujer prisión preventiva juicios abreviados barrio Nuevo Horizonte
Noticias relacionadas
Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputaron a la dueña por abandono de persona y el encargado quedó libre

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputaron a la dueña por abandono de persona y el encargado quedó libre

Ricardo Hoyos, encargado de un geriátrico clandestino, fue imputado por privación ilegítima de la libertad.

Geriátrico clandestino en B° Nuevo Horizonte: imputaron al encargado por el encierro de siete personas y la dueña enfrentará a la Justicia este viernes

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputan este miércoles al encargado y el viernes será el turno de la dueña

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputan este miércoles al encargado y el viernes será el turno de la dueña

la defensa de la duena del geriatrico de bº nuevo horizonte: ella no estaba a cargo del hogar investigado

La defensa de la dueña del geriátrico de Bº Nuevo Horizonte: "Ella no estaba a cargo del hogar investigado"

Lo último

Desde hoy los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica en hospitales nacionales

Desde hoy los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica en hospitales nacionales

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Último Momento
Desde hoy los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica en hospitales nacionales

Desde hoy los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica en hospitales nacionales

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la tercera fecha del certamen

Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la tercera fecha del certamen

El podio negativo al que Unión se subió en las primeras cuatro fechas

El podio negativo al que Unión se subió en las primeras cuatro fechas

Ovación
Colón de San Justo se consagró campeón de la Copa de Oro Senior

Colón de San Justo se consagró campeón de la Copa de Oro Senior

Joaquín Mosqueira, el análisis de la derrota de Unión: Nos faltó cerrar el partido

Joaquín Mosqueira, el análisis de la derrota de Unión: "Nos faltó cerrar el partido"

Se concretó parcialmente el cuarto capítulo del Torneo Dos Orillas

Se concretó parcialmente el cuarto capítulo del Torneo Dos Orillas

Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la tercera fecha del certamen

Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la tercera fecha del certamen

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Argentina competirá en los Pan Pacific Swimming Championships en California

Policiales
Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"