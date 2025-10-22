Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Kimberley le ganó a Centenario por 85-41, en el Cándido Arrúa, en un partido pendiente de la fecha 14 de la A2 del Torneo Oficial.

22 de octubre 2025 · 13:31hs
Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Este martes se puso al día el certamen de ascenso del Torneo Oficial, con la victoria de Kimberley sobre Centenario de Gálvez por 81 a 45.

Toda la programación del capítulo 17 se jugará de manera completa el jueves.

Pendiente - Fecha 14 - Martes 21 de octubre

Kimberley 85 (Santino Chantiri 16) - Centenario 41 (León Pines 15)

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 17

Jueves 23 de agosto

21.30 UNL vs. Macabi (en cancha de Macabi)

21.30 Almagro B vs. Colón (SF)

21.30 Alumni vs. CUST B

21.30 Santa Rosa vs. Kimberley

21.30 República del Oeste vs. Regatas Coronda

Libre: Centenario

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda 27 (12-3); Colón 26 (12-2); Alumni 26 (11-4); República del Oeste 24 (10-4); Almagro B 24 (9-6); Macabi 23 (8-7); Kimberley 22 (7-8); CUST B 18 (5-9); Santa Rosa y UNL 17 (3-11); Centenario 15 (0-15)

Fuente: ASB

Torneo Oficial Kimberley Centenario
