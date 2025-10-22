Este martes se puso al día el certamen de ascenso del Torneo Oficial, con la victoria de Kimberley sobre Centenario de Gálvez por 81 a 45.
Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente
Kimberley le ganó a Centenario por 85-41, en el Cándido Arrúa, en un partido pendiente de la fecha 14 de la A2 del Torneo Oficial.
Por Ovación
22 de octubre 2025 · 13:31hs
Toda la programación del capítulo 17 se jugará de manera completa el jueves.
Pendiente - Fecha 14 - Martes 21 de octubre
Kimberley 85 (Santino Chantiri 16) - Centenario 41 (León Pines 15)
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 17
Jueves 23 de agosto
21.30 UNL vs. Macabi (en cancha de Macabi)
21.30 Almagro B vs. Colón (SF)
21.30 Alumni vs. CUST B
21.30 Santa Rosa vs. Kimberley
21.30 República del Oeste vs. Regatas Coronda
Libre: Centenario
TABLA DE POSICIONES
Regatas Coronda 27 (12-3); Colón 26 (12-2); Alumni 26 (11-4); República del Oeste 24 (10-4); Almagro B 24 (9-6); Macabi 23 (8-7); Kimberley 22 (7-8); CUST B 18 (5-9); Santa Rosa y UNL 17 (3-11); Centenario 15 (0-15)
