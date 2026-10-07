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Torneo Oficial A2: UNL superó a Almagro B en su último juego de la fase regular

UNL venció a Almagro B por 72-51 en el pendiente de la fecha 7 del Torneo oficial A2 y ahora espera rival para el Play-In.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 08:47hs
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Torneo Oficial A2: UNL superó a Almagro B en su último juego de la fase regular

UNL tachó su asterisco de Fecha 7 del Torneo Oficial A2, en un partido pendiente de la fecha 7 con una alegría y ahora espera rival para jugar uno de los Play-In. Superó como local por un contundente 72-51 a Almagro B.

TORNEO OFICIAL A2 – PENDIENTE FECHA 7

Martes 6 de octubre

UNL 72 (Francisco Nuñez 16) - Almagro B 51 (Ezequiel Heinzen 11)

TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 11

Jueves 8 de octubre

21.30 Regatas (SF) vs. Santa Rosa

21.30 CUST B vs. Argentino

21.30 Kimberley vs. Macabi (streaming ASB)

21.30 Centenario vs. Almagro B

21.30 Regatas Coronda vs. Alumni

Libre: UNL

Torneo Oficial UNL Almagro
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