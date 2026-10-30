Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

"La decisión para jugar en el Hipódromo la tomaron las tres uniones" señaló Carlos Fertonani, responsable de Santa Fe Producciones, que organizará las finales del Regional del Litoral.

El Torneo Regional del Litoral entra en su etapa decisiva , donde la pasión, la entrega y el orgullo por los colores se ponen en juego para definir al campeón. Duendes RC, Jockey Club Rosario, Santa Fe Rugby Club y C. A. Estudiantes de Paraná se disputarán el título en el Estadio Capibaras, ubicado en el Hipódromo de Rosario , que será el escenario neutral de una verdadera fiesta del rugby, con encuentros cargados de emoción, competitividad y espíritu deportivo.

En el auditorio del Banco Macro en el centro rosarino se realizó la presentación oficial de las finales del interuniones litoraleño. En la oportunidad Carlos Fertonani, CEO de Capibaras y responsable de Santa Fe Producciones, se refirió a varios aspectos de la definición del Regional del Litoral. También se refirió a la posibilidad de que Rosario cuente el año que viene con el partido por el Rugby Championship entre Los Pumas y Sudáfrica en cancha de Rosario Central.

"Nosotros hicimos diecisiete veces las finales del Regional, pasamos por todos los formatos, algunos más precarios que era jugar en los clubes, y se hacía como se podía. Se terminaba de jugar un fin de semana, y al siguiente había que armarlo en la cancha del que había salido primero, que vos no sabías hasta siete días antes, entonces era imposible" comenzó explicando Carlos Fertonani.

El responsable de Santa Fe Producciones subrayó que "de ese formato se pasó a licitar los torneos, dandole prioridad al que licitó, como fueron los casos de CAE, Santa Fe Rugby y Jockey. Con distinto resultados; Jockey salió campeón, y los otros como que se hizo la fiesta para que salga campeón otro. Me miraban de reojo, hacemos todo acá, y con el riesgo que en la final no esté el club anfitrión, y lo que parecía perfecto pasó a tener errores y ver como se corregía".

El responsable de Santa Fe Producciones dejó en claro que la determinación del lugar de las finales la tomaron las tres uniones.

"El año pasado la licitación quedó desierta, la hicimos en Jockey, y se empezó a pensar un formato. Cuando se vio que ninguno de los cuatro equipos jugaba sintético, porque hubiese sido un caos si hubiese clasificado por ejemplo GER. No pasó, Duendes que fue el primero no levantó la mano para hacerlo, entonces a partir de ahí se estudio para ver cual era la mejor opción para disputar las finales" subrayó el CEO de Capibaras.

Fue contundente al señalar que "por un lado estaba el miedo de afrontar números que pueden parecer muy grandes, tenía el mérito deportivo pero no quería hacerlo. Veníamos con toda la movida y viento a favor de Capibaras, y por ahí a la Unión de Rugby de Rosario tira de porque no lo hacemos en el Hipódromo. No había ventaja para nadie. Dice estadio Capibaras por una cuestión de graficar que lo vamos a armar como se hizo cuando jugó la franquicia".

"Queremos ser sede el año que viene de Los Pumas con Sudáfrica por el Rugby Championship en Rosario Central, entonces tenemos que demostrar que llenamos cancha. Y para hacerlo tiene que haber capacidad para que si quieren ir 8.000 o 10.0000 personas, se pueda montar la tribuna, para que el evento sea de primer nivel y se pueda montar bien. El diablo no puede ser el sintético, porque cada uno que venga a jugar con nosotros con Capibaras, no le sirva de excusa" resaltó Fertonani.

En el mismo sentido contó que "hubo ruido la semana pasada, ya se logró que pueda entrenar Jockey, Duendes lo hace en estos días, y Santa Fe Rugby viene ahora el viernes, y está coordinando cuando lo hará CAE. Porque hay que reconocer que en el Hipódromo, aparte de todos nosotros, está también San Agustín, Jobatos, el Isef que entrena rugby entonces hay que coordinar todo. Eso lo maneja la Municipalidad, pero hay voluntad de que todos puedan tener la posibilidad de entrenar".

"Nadie condicionó nada, es decir, que ni a nivel municipal ni provincial se pidio que se haga si ó si ahí por una cuestión determinada. Entre todos evaluamos que era una buena puesta en escena, y hay una necesidad económica desde el TRL, todo lo que no se banca con los fondos que vienen de la UAR, es algo que genera ingresos, el doble por ejemplo de lo que hace en Córdoba" explicó el CEO de la empresa organizadora de las finales.

El CEO de Capibaras confirmó que se trabaja para Los Pumas jueguen con Sudáfrica el año que viene en Rosario Central.

Dejó algo bien claro y que fue que "la decisión de que las finales se jueguen en el Hipódromo de Rosario la tomaron los dirigentes de las tres uniones. No la tomé yo. A mi me dicen fijate si la podés hacer en tal lugar y nosotros vamos y lo hacemos. Se quiere hacer en Paraná, me acomodo y voy y la hago. Hace tres años que se hace en Rosario, será legítimo que Santa Fe y Entre Ríos digan nosotros también la queremos. Acá se hace con una estructura acorde a lo que estamos viviendo de un rugby amateur con piso semiprofesional".

En relación a la posibilidad de que se juegue el partido de Los Pumas con Sudáfrica en Rosario, Fertonani, confirmó que "estamos hablando dos cosas, la candidatura para el Mundial 2035, eso es más serio de lo que parece, y si Argentina es sede, Rosario será uno de los escenarios. No estamos saliendo a cazar patos. Hay una posibilidad cierta, el otro competidor es Japón y España. Y lo otro que estamos trabajando es Los Pumas en Rosario el año que viene el 30 de agosto. Nos merecemos ser sede de Los Pumas. Esperemos que se alineen los planetas, que no es otra cosa que plata, voluntades, producción y otras cosas, los podemos traer y ya estamos trabajando para eso con la URR".

Semifinales Regional del Litoral (Sábado 7 de noviembre)

15:30, Jockey Club Rosario vs. C. A. Estudiantes de Paraná

17:45, Duendes RC vs. Santa Fe Rugby Club

Gran final: 14 de noviembre.

• Abono para ambas fechas: $38.000

• Entrada por fecha: $23.000

-Conseguí tus entradas en los clubes finalistas, en las uniones del TRL o de manera online en www.ticketway.com.ar.

-Menores de hasta 12 años con la camiseta de su club ingresan gratis.