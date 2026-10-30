Los Pumas finalizaron exitosamente el Camp en Londres

Con la presencia de Mario Ledesma como coach de scrum, y los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo, Los Pumas concluyeron una concentración en Inglaterra

Los Pumas finalizaron el Camp de Londres, una concentración de tres jornadas que comenzó el lunes 26 de octubre y que tuvo como principal objetivo avanzar en la preparación para la segunda etapa del Nations Championship, que se disputará durante noviembre.

El seleccionado argentino, conducido por Felipe Contepomi, reunió a los jugadores que viajaron desde Buenos Aires junto con aquellos que se incorporaron desde distintos puntos de Europa, luego de un intenso fin de semana de competencia en las principales ligas del rugby europeo.

Los Pumas, con bajas importantes por lesión

La actividad en Europa dejó un saldo preocupante para el seleccionado nacional, que sufrió tres bajas de cara a los compromisos de noviembre. Santiago Carreras sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha mientras jugaba para Bath, mientras que Thomas Gallo padeció una lesión en la muñeca izquierda durante su participación con Lyon. El pilar tucumano ya fue operado y comenzó su proceso de recuperación.

A estas ausencias se sumó la de Santiago Chocobares, quien quedó desafectado tras sufrir una conmoción cerebral la semana pasada en un partido con Toulouse.

Para cubrir las bajas, el cuerpo técnico convocó a Rodrigo Martínez Manzano, Mateo Soler y Matías Moroni, quienes se incorporaron a la nómina del seleccionado argentino.

Mario Ledesma y Shaun Edwards, las novedades del staff de Los Pumas

El Camp de Londres también marcó el primer contacto de Mario Ledesma con el seleccionado argentino en esta nueva etapa. A poco más de cuatro años de su salida como head coach, el exhooker regresó a Los Pumas para desempeñarse como entrenador de scrum, en reemplazo de Andrés Bordoy.

El rafaelino Pedro Rubiolo formó parte de la concentración del combinado nacional en Inglaterra.

Otra de las incorporaciones destacadas fue la del inglés Shaun Edwards, quien se sumó al staff como especialista en defensa. Reconocido internacionalmente por su trayectoria en esa función, llega con un destacado recorrido en el rugby europeo y siete títulos del Seis Naciones en su historial: cuatro con Gales y tres con Francia.

Con el Mundial de Rugby 2027 cada vez más cerca, la llegada de Edwards representa una apuesta importante para fortalecer el funcionamiento defensivo del equipo argentino de cara a los próximos desafíos internacionales.

El calendario de Los Pumas para noviembre

Tras completar los trabajos en Londres, el cuerpo técnico encabezado por Felipe Contepomi dará a conocer en los próximos días la lista definitiva de convocados para la ventana internacional de noviembre.

En el marco del Nations Championship, Argentina afrontará tres compromisos de alto nivel: Irlanda, el 6 de noviembre; Italia, el 14; y Francia, el 21.

La agenda se completará con un cuarto encuentro, previsto entre el 27 y el 29 de noviembre, frente al seleccionado de la conferencia europea que termine en la misma posición que Los Pumas en la clasificación de su respectiva conferencia. Ese partido será determinante para definir la ubicación final de Argentina en el nuevo certamen internacional.

Con el Camp de Londres concluido y un staff renovado, Los Pumas comienzan a enfocarse en una exigente serie de noviembre, con el objetivo de llegar de la mejor manera a los próximos compromisos y continuar consolidando su proyecto de cara al Mundial de 2027.