Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Iván Delfino tendría definido el ingreso de Darío Sarmiento por el lesionado Franco García. El DT tiene una incógnita para definir a los 11 de Colón.

Colón empieza a definir la formación para afrontar la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, con la posibilidad de mejorar su ubicación en la Zona A y llegar al Reducido con una ventaja deportiva. Iván Delfino tendría decidido realizar una modificación respecto del equipo que viene de vencer a Ciudad de Bolívar, aunque todavía debe resolver una incógnita en el sector defensivo.

La principal novedad pasa por el regreso de Darío Sarmiento, quien dejó atrás la molestia muscular que lo obligó a salir en el segundo tiempo del encuentro ante Ciudad de Bolívar. El futbolista volvería a estar desde el inicio en lugar de Franco García, quien quedó descartado por lesión.

La otra situación que debe resolver el entrenador está relacionada con el lateral izquierdo. Facundo Castet padece una dolencia intercostal y su presencia todavía no está asegurada. Delfino evaluará si está en condiciones de jugar o si resulta conveniente no arriesgarlo y darle la oportunidad al paraguayo Sebastián Olmedo.

Delfino apuesta por lo mejor que tiene en Colón

Más allá de que Colón llegará a la última jornada con todos los resultados a favor y conocerá durante el desarrollo de la fecha qué necesita para mejorar su posición, la intención del cuerpo técnico sería poner en cancha a los futbolistas que considera en mejores condiciones.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El Sabalero recibirá a Defensores de Belgrano en el Brigadier López con varios objetivos en juego: la posibilidad de alcanzar el cuarto puesto, trepar hasta el tercer escalón o, en su defecto, conservar la ubicación que le permita afrontar la primera instancia del Reducido con ventaja deportiva.

La definición dependerá también de lo que suceda en los demás partidos de la zona, con Deportivo Morón y Deportivo Madryn, que jugarán antes de su presentación. Por eso, el equipo de Delfino deberá concentrarse en conseguir el resultado propio y esperar cómo se acomoda la tabla en una jornada que determinará los cruces de la etapa decisiva.

La probable formación de Colón

De no surgir nuevos inconvenientes, Colón tendría una formación con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet o Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

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La única modificación que aparece encaminada es el ingreso de Sarmiento por García, mientras que la resolución sobre Castet se conocerá una vez que el cuerpo técnico evalúe su evolución física.

Con la clasificación al Reducido asegurada, Colón afrontará el último compromiso de la fase regular con la mira puesta en algo más que cumplir con el calendario: mejorar su posición, sostener la fortaleza del Brigadier López y conseguir la mejor plataforma posible para comenzar la pelea por el segundo ascenso.