Se puso en marcha la penúltima fecha de la fase regular en el Torneo Oficial Prefederal que organiza la Asociación Santafesina de Básquet. Gimnasia llegó a nueve victorias en fila al doblegar a Unión A, en tanto Rivadavia superó como visitante a Unión B. Todo sigue este miércoles con el televisado ASB en Guadalupe.
Torneo Oficial Prefederal: festejos de Gimnasia y Rivadavia
Gimnasia continúa a paso firme al vencer a Unión A, en tanto que Rivadavia le ganó como visitante a Unión B por el Oficial Prefederal.
Por Ovación
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 11
ZONA A
Martes 30 de septiembre
Unión (SF) B 63 (Agustín Ferrari 15) - Rivadavia Juniors 72 (Mauro Natta 23)
Jueves 2 de octubre
21.30 Almagro A vs. CUST A
21.30 Sanjustino vs. El Quillá
Posiciones: Almagro A 19 (9-1); Unión B 17 (6-5); El Quillá 15 (5-5); Sanjustino 14 (5-4); Rivadavia 14 (4-7)(-1) y CUST A 12 (2-8)
ZONA B
Martes 30 de septiembre
Gimnasia 79 (Jeremías Salvatelli 12) - Unión (SF) A 68 (Benjamín Jacquier 16)
Miércoles 1 de octubre
21.30 Banco vs. Alma Juniors (canal de Youtube ASB)
Jueves 2 de octubre
21.30 Regatas (SF) vs. Colón (SJ)
Posiciones: Gimnasia 21 (10-1); Alma Juniors 16 (6-4); Unión A 16 (5-6); Banco 14 (4-6); Colón (SJ) 12 (3-6); Regatas (SF) 12 (2-8)
Fuente: ASB