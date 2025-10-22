Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Unión A le ganó otra vez a CUST A, esta vez en el Pay Zumé, por 68-62 y se metió en cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.

22 de octubre 2025 · 13:33hs
Unión A volvió a superar a CUST A, esta vez en el Pay Zumé por 68 a 62, logrando el pasaporte a los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal, donde se medirá ante Sanjustino.

Solamente queda un cupo por resolver para determinar el adversario de Alma Jiuniors.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2

Martes 21 de octubre

CUST A (0) 62 (Guido Baldani 19) - Unión (SF) A (2) (José Bione 12)

Jueves 23 de octubre

21.30 Regatas (SF) (0) vs. Unión (SF) B (1)

