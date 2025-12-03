Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión reunió a las agrupaciones y confirmó que el balance llega con déficit

El tesorero Rodrigo Rosso recibió a las agrupaciones Encuentro Unionista y Siempre Unión, donde se detalló cómo será el balance que se presentará en Asamblea.

Ovación

Por Ovación

3 de diciembre 2025 · 09:04hs
Unión reunió a las agrupaciones y confirmó que el balance llega con déficit

Unión atraviesa días de definiciones institucionales y económicas. En las últimas horas se concretó una reunión de peso entre integrantes de la Comisión Directiva y referentes de las agrupaciones Encuentro Unionista y Siempre Unión, convocadas especialmente por el tesorero Rodrigo Rosso para exponer el estado financiero del club y adelantar detalles de la próxima Asamblea General Ordinaria.

LEER MÁS: Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

El encuentro tuvo como eje la presentación del balance correspondiente al ejercicio cerrado en junio, un documento que ya refleja déficit, aunque —según reconocieron desde la propia dirigencia— la situación actual sería todavía más delicada que la que muestra el informe contable. El motivo central: en los últimos meses el club no logró concretar ninguna venta que aportara ingresos genuinos.

Pardo, la única transferencia… sin impacto real

La única operación relevante fue la salida de Franco Pardo a Racing. Sin embargo, ese ingreso no llegó a aliviar las cuentas. Unión había anticipado la compra de su reemplazante, el uruguayo Maizon Rodríguez, ante la inminente transferencia del defensor, por lo que el dinero se utilizó inmediatamente para cubrir esa inversión.

En consecuencia, el balance cerrado a junio ya mostraba números en rojo, pero la coyuntura actual —sin ventas, con gastos en alza y con un plantel que exigirá definiciones contractuales— deja al club en una situación aún más comprometida. Además, hubo una inversión muy importante para conformar el plantel que terminó jugando la temporada 2025, sin éxito en la primera mitad.

Asamblea confirmada para mediados de diciembre

En la reunión, Rosso comunicó además que la Asamblea General Ordinaria tendrá lugar en la segunda quincena de diciembre, con fecha estimada para los días 15 o 16, donde se someterá el balance a consideración de los socios.

Las agrupaciones presentes recibieron un panorama amplio de la realidad económica y plantearon inquietudes propias del contexto, que se debatirán nuevamente durante la Asamblea.

Un mes cargado para el Tate

Mientras el club resuelve cuestiones deportivas clave —como el armado del próximo plantel y las renegociaciones de contratos importantes—, la situación financiera se vuelve un condicionante decisivo.

LEER MÁS: Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

La reunión dejó claro que Unión deberá afrontar un cierre de año complejo, con la obligación de ordenar sus números y tomar decisiones estratégicas en un escenario donde los recursos son cada vez más escasos.

