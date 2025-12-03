Asumió la nueva ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich y el nuevo titular de la Side

El presidente Javier Milei le tomó juramento a la flamante ministra. El nuevo secretario de la Side es contador y se desempeñaba en Asuntos Internos

Alejandra Monteoliva asumió el martes al mediodía como ministra de Seguridad de la Nación , en reemplazo de Patricia Bullrich . Asimismo el Gobierno anunció una modificación en la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) : con la salida de su titular, Sergio Neiffert, y designó a Cristian Auguadra

El presidente Javier Milei fue el encargado de tomarle juramento a la flamante ministra. A tono con el estilo de la propia Bullrich, Monteoliva usó su primera aparición oficial para marcar que nada se mueve del libreto original. Habló de continuidad y de despliegue territorial. “Nuestro trabajo en fronteras, el despliegue en todo el país y la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales mantienen la misma dirección. La doctrina Bullrich sigue fuerte”, enfatizó en declaraciones con la prensa acreditada.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva reemplaza a Patricia Bullrich

Consultada por el futuro del Plan Bandera, Monteoliva fue directa. Sostuvo que se trata de una de las prioridades de su gestión y anticipó un viaje inminente a la ciudad de Rosario. “Las reuniones con fiscales, fuerzas federales y autoridades provinciales son parte de un trabajo que no se va a interrumpir. El plan no se detiene”, aseguró. El comentario buscó retener la imagen de continuidad que el oficialismo considera vital para no abrir flancos en un territorio que carga con la mayor visibilidad en materia de violencia criminal.

El acto llegó a continuación del Decreto 851/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

ministra Seguridad

Nuevo secretario de Inteligencia del Estado

El Gobierno anunció una modificación en la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side): comunicó la salida de su titular, Sergio Neiffert, y designó a Cristian Auguadra, un funcionario de bajo perfil que hasta el nombramiento estuvo a cargo de la División de Asuntos Internos (DAI).

ministra Seguridad Patricia Bullrich Alejandra Monteoliva Side1

El nombramiento por el Decreto 852/2025 se publicó en el Boletín Oficial. Se trata de un contador público y que el Gobierno definió como un “funcionario con experiencia en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”.

Estaba al mando de la División de Asuntos Internos, dentro de la órbita de la Side, desde noviembre de 2024, a donde llegó con el visto bueno de Santiago Caputo, según publicó La Nación. En el último tiempo, empezó acumular más poder, en medio del distanciamiento que hubo entre Neiffert y el asesor estrella de Javier Milei.

Auguadra posee una larga trayectoria ligada a la política. A inicios de los 2000, el contador había sido propuesto por Mauricio Macri para integrar el directorio del Banco Ciudad.

Inteligencia

En la DAI, Auguadra era el encargado de realizar investigaciones y auditorías sobre el desempeño de las agencias y el personal para prevenir irregularidades. También estaba a cargo de supervisar la utilización de recursos y la ejecución de protocolos institucionales. Además, debía garantizar la integridad institucional, entre otras funciones.

Cristian Auguadra Side ministra Seguridad Patricia Bullrich

Según explicó el Gobierno, el nombramiento de Auguadra se justifica en el marco del inicio de la segunda parte del proceso de reorganización de la Side, luego de que la primera parte del trabajo haya estado comandada por Neiffert, y se logró “ordenar puntos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional”.

“Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, indicaron desde el Ejecutivo respecto al nuevo titular de la Side.

En julio de 2024, Milei disolvió la AFI y repuso la Side, a la cual dividió en cuatro organismos: Servicio de Inteligencia Argentino; Agencia de Seguridad Nacional; Agencia de Ciberseguridad; y la División de Asuntos Internos.