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Scioli destacó el impacto de los Juegos Suramericanos y valoró el aporte de Santa Fe al deporte argentino

El secretario nacional de Turismo, Ambiente y Deportes recorrió junto a Maximiliano Pullaro el renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), donde comenzaron las pruebas de atletismo. También resaltó la infraestructura construida y el apoyo a los atletas.

22 de septiembre 2026 · 15:25hs
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Scioli destacó el impacto de los Juegos Suramericanos y valoró el aporte de Santa Fe al deporte argentino

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Scioli destacó el impacto de los Juegos Suramericanos y valoró el aporte de Santa Fe al deporte argentino

El secretario nacional de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, destacó el trabajo que realiza Santa Fe en materia deportiva y la organización de los Juegos Suramericanos 2026, durante una recorrida que realizó este martes junto al gobernador Maximiliano Pullaro por el renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe.

En ese espacio comenzaron a disputarse las pruebas de atletismo de la competencia internacional. Scioli puso en valor la organización de los Juegos, la infraestructura construida y el trabajo realizado para acompañar a los atletas.

Hemos hecho un gran trabajo a lo largo de todo este tiempo para apoyar a los atletas y llegar a esta instancia con becas e infraestructura”, sostuvo el funcionario nacional, quien consideró a los Juegos como una plataforma hacia los próximos Juegos Panamericanos y Olímpicos.

Scioli también señaló que el evento permite mostrar a Santa Fe a nivel nacional y destacó “la fuerza de un evento deportivo internacional para promocionar la invencible Santa Fe a la Argentina”.

En ese marco, valoró especialmente “todo lo que está haciendo Santa Fe por el deporte argentino” y también se refirió al crecimiento de Rosario como destino turístico. “Era impensado años atrás que Rosario sea un polo turístico como lo es hoy”, afirmó, y mencionó el movimiento turístico, la gastronomía, la hotelería y la actividad vinculada a los jóvenes.

Por su parte, Pullaro agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional a la Provincia para concretar la organización de la competencia internacional. El gobernador destacó además el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y sostuvo que se logró “pacificar las grandes ciudades”, con acompañamiento de Nación.

Finalmente, el mandatario provincial remarcó el respaldo de Scioli a la realización de los Juegos y afirmó que “si los Juegos son lo que son hoy es gracias al acompañamiento de él, con el aval del presidente de la Nación, Javier Milei”.

Juegos Suramericanos Daniel Scioli Santa Fe
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