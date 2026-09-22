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Scaloni y una continuidad que toma forma: está cerca de renovar con la Selección Argentina

Lionel Scaloni tiene contrato hasta diciembre y avanza en las conversaciones con la AFA para extender su vínculo por dos años, con opción hasta 2030.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 12:46hs
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Scaloni y una continuidad que toma forma: está cerca de renovar con la Selección Argentina

@Argentina

El futuro de Lionel Scaloni comienza a despejarse. El entrenador de la Selección Argentina mantiene conversaciones con la AFA para extender su contrato, que finaliza en diciembre, y existe optimismo para alcanzar un acuerdo. La propuesta contemplaría dos años más de vínculo, con una alternativa para prolongarlo por otros dos y acompañar al equipo hasta el Mundial 2030.

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Scaloni y un proyecto que busca extenderse

La continuidad del técnico había quedado en duda después de la final del último Mundial, cuando Argentina perdió ante España. En aquel momento, Scaloni había evitado confirmar qué haría una vez finalizado su contrato y había optado por dejar abierta la posibilidad de tomar una decisión más adelante.

Ahora, el panorama es diferente. Las conversaciones con la Asociación del Fútbol Argentino avanzaron y la intención es que el entrenador nacido en Pujato pueda seguir al frente de la Albiceleste durante el próximo ciclo.

El acuerdo todavía no fue anunciado oficialmente, pero la duración que se analiza sería de dos años, hasta 2028. Además, existiría una opción para extenderlo hasta 2030, lo que le permitiría continuar con un proceso que comenzó en 2018.

La nueva generación que ya aparece en escena

Mientras se define su situación contractual, Scaloni continuará dirigiendo los próximos compromisos de Argentina. La Selección enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín, en una serie de amistosos que también tendrá como protagonista a Lionel Messi, quien disputará su último encuentro en el país frente al conjunto africano.

La convocatoria elaborada por el entrenador también refleja una mirada puesta en el futuro. Junto a los futbolistas habituales aparecen nombres jóvenes como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Matías Soulé, Valentín Gómez y Equi Fernández, quienes buscan ganar protagonismo dentro del seleccionado.

A ellos se sumaron cuatro novedades: Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada, convocados por primera vez a la Mayor. Con estos movimientos, Scaloni continúa ampliando la base del plantel mientras espera cerrar su continuidad y darle forma a la próxima etapa de la Selección Argentina.

Scaloni Selección Argentina
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