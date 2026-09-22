Colón va por el Top 4: el camino que le queda y cómo está la pelea

A seis fechas del final, Colón suma 48 puntos y marcha quinto en la Zona A, a un punto de Deportivo Madryn y a cuatro de Godoy Cruz. El paso a paso de cada rival.

La pelea por los primeros lugares de la Zona A de la Primera Nacional entró en su tramo decisivo y Colón todavía tiene margen para recuperar terreno. El Sabalero suma 48 puntos y actualmente aparece quinto, apenas un punto por debajo de Deportivo Madryn, que ocupa el cuarto lugar y sería el último equipo de la zona en conseguir los beneficios de terminar entre los cuatro mejores.

Por delante de Colón aparecen Ferro, con 58 puntos; Deportivo Morón, con 55; Godoy Cruz, con 52; y Deportivo Madryn, con 49. Detrás del equipo santafesino se encuentra Almirante Brown, con 46, mientras que Estudiantes de Buenos Aires tiene 42 y Ciudad de Bolívar cuenta con 39, y es el último equipo que se estaría metiendo en la siguiente ronda.

La importancia de alcanzar el cuarto puesto es considerable. Los primeros cuatro de cada zona tendrán una ventaja en la primera instancia del Reducido: serán locales en el partido único y, en caso de empate al término de los 90 minutos, avanzarán por ventaja deportiva.

Por eso, para Colón no se trata solamente de clasificarse entre los 14 equipos que disputarán el Reducido. Terminar dentro del Top 4 puede cambiar sustancialmente el escenario de la definición por el segundo ascenso.

El camino que le queda a Colón

Colón tendrá tres partidos como local y tres como visitante en las últimas seis fechas. Su recorrido comenzará fuera de Santa Fe frente a All Boys, continuará como local ante Estudiantes de Buenos Aires y luego deberá visitar a Mitre.

Después llegará otro compromiso en el Brigadier López, frente a Almirante Brown, seguido por una visita a Ciudad de Bolívar. En la última fecha, el Sabalero recibirá a Defensores de Belgrano.

El calendario presenta una particularidad: Colón tendrá enfrentamientos con varios equipos que también están involucrados en la pelea, especialmente Estudiantes y Almirante Brown. Cada punto que consiga en esos cruces tendrá un doble valor porque, además de sumar para su propia campaña, puede impedir que uno de sus perseguidores avance.

Actualmente, el objetivo inmediato es recuperar el cuarto puesto que está en manos de Madryn. Para lograrlo, Colón necesita sumar y, al mismo tiempo, esperar que los equipos que tiene por delante resignen puntos.

Así llegan los principales rivales de Colón

Deportivo Madryn (49 puntos) tiene un fixture exigente y jugará tres veces como local y tres como visitante: recibirá a Central Norte, Chaco For Ever y San Telmo, mientras que deberá visitar a Ferro, Acassuso y San Miguel. El duelo ante Ferro aparece como uno de los partidos que puede modificar directamente la pelea de arriba.

Godoy Cruz (52) también tiene seis partidos por delante, con tres en casa y tres afuera: visitará a Racing de Córdoba, All Boys y Mitre, y será local ante Los Andes, Estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown. El Tomba tendrá varios cruces ante equipos que aparecen en la zona alta.

UNO Mendoza

Deportivo Morón (55) defenderá una posición privilegiada con partidos ante Los Andes, All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Mitre, Almirante Brown y Ciudad de Bolívar. La particularidad es que tendrá tres partidos como local y tres como visitante, con varios rivales que también buscan meterse en la pelea. No se baja de la pelea por el primer ascenso.

Mientras tanto, Almirante Brown (46) aparece inmediatamente detrás de Colón. El conjunto de Isidro Casanova deberá enfrentar a Acassuso, San Telmo, San Miguel, Colón, Morón y Godoy Cruz. Allí aparece un partido especialmente importante para el Sabalero: Almirante-Colón será un cruce directo entre dos equipos que hoy tienen objetivos diferentes, pero que pueden terminar disputando una misma posición.

Una carrera en la que cada punto puede cambiar el escenario

Con seis fechas por jugar, Colón tiene 18 puntos en disputa y está a apenas una unidad del cuarto lugar. El desafío será sostener una producción que le permita superar a alguno de los equipos que actualmente están por encima y, al mismo tiempo, contener a quienes vienen desde atrás.

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La particularidad del tramo final es que los propios rivales se enfrentarán entre sí, por lo que necesariamente habrá pérdida de puntos para algunos de los equipos involucrados. Colón, en cambio, deberá concentrarse en hacer su parte y aprovechar especialmente los partidos ante aquellos que también necesitan sumar.

La pelea no es solamente por un lugar en el Reducido. El cuarto puesto marca una diferencia concreta para lo que viene: los cuatro mejores de cada zona iniciarán la etapa decisiva jugando en condición de local y con ventaja deportiva. Para Colón, entonces, las próximas seis fechas determinarán no solo si continúa con vida en la lucha por el ascenso, sino también desde qué posición afrontará la etapa decisiva del campeonato.