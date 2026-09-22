Hallaron muerto a Leandro Urdener tras nueve días de búsqueda en el río Salado

El cuerpo del joven de 19 años fue localizado por los Buzos Tácticos Policiales a la altura de la Estación de Bombeo N.º 5, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. Había desaparecido el domingo 13 de septiembre tras caer al agua mientras pescaba junto a familiares.

Este martes, antes de las 11.30, los equipos de búsqueda hallaron sin vida en aguas del río Salado a Leandro Urdener, de 19 años, quien permanecía desaparecido desde hacía nueve días .

El hallazgo se produjo en inmediaciones de la Estación de Bombeo N.º 5, ubicada sobre avenida Blas Parera a la altura del 6500, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. El cuerpo fue encontrado por efectivos de los Buzos Tácticos Policiales (BTP), que habían participado de manera sostenida de los rastrillajes desde el inicio del operativo.

Nueve días de búsqueda

Según lo informado oportunamente por UNO Santa Fe, Urdener había sido visto por última vez durante la tarde del domingo 13 de septiembre, cuando se encontraba pescando junto a un familiar en el río Salado, en inmediaciones de la intersección de avenida Circunvalación Oeste y calle Beruti.

Por circunstancias que son materia de investigación, el joven subió a una embarcación que se encontraba en la zona, se alejó de la costa y posteriormente cayó al agua. Desde ese momento, desapareció de la superficie y comenzó un amplio operativo para localizarlo.

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Los primeros rastrillajes estuvieron a cargo de los Buzos Tácticos Policiales, a los que posteriormente se sumaron efectivos de la Guardia Rural Los Pumas con embarcaciones oficiales.

Durante los nueve días de búsqueda, los equipos recorrieron distintos sectores del río Salado y ampliaron progresivamente el radio de rastrillaje hacia el sur.

Finalmente, el cuerpo fue localizado este martes a unos dos kilómetros del lugar donde se habría producido la caída al agua.

Peritajes y autopsia

Tras el hallazgo, los responsables del operativo comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso la intervención de los especialistas del Área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los peritajes criminalísticos correspondientes en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Una vez finalizadas esas tareas, se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Allí, los médicos forenses realizarán la autopsia para determinar científicamente la causa de muerte.