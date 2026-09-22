Uno Santa Fe | Policiales | Nueve

Hallaron muerto a Leandro Urdener tras nueve días de búsqueda en el río Salado

El cuerpo del joven de 19 años fue localizado por los Buzos Tácticos Policiales a la altura de la Estación de Bombeo N.º 5, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. Había desaparecido el domingo 13 de septiembre tras caer al agua mientras pescaba junto a familiares.

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de septiembre 2026 · 14:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Hallazgo. Encontraron muerto a Leandro Urdener tras nueve días de búsqueda en el río Salado.

Hallazgo. Encontraron muerto a Leandro Urdener tras nueve días de búsqueda en el río Salado.

Este martes, antes de las 11.30, los equipos de búsqueda hallaron sin vida en aguas del río Salado a Leandro Urdener, de 19 años, quien permanecía desaparecido desde hacía nueve días.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de la Estación de Bombeo N.º 5, ubicada sobre avenida Blas Parera a la altura del 6500, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. El cuerpo fue encontrado por efectivos de los Buzos Tácticos Policiales (BTP), que habían participado de manera sostenida de los rastrillajes desde el inicio del operativo.

Nueve días de búsqueda

Según lo informado oportunamente por UNO Santa Fe, Urdener había sido visto por última vez durante la tarde del domingo 13 de septiembre, cuando se encontraba pescando junto a un familiar en el río Salado, en inmediaciones de la intersección de avenida Circunvalación Oeste y calle Beruti.

Por circunstancias que son materia de investigación, el joven subió a una embarcación que se encontraba en la zona, se alejó de la costa y posteriormente cayó al agua. Desde ese momento, desapareció de la superficie y comenzó un amplio operativo para localizarlo.

LEER MÁS: Buscan intensamente a un joven de 19 años en el río Salado: desapareció tras caer de una canoa a la deriva

Los primeros rastrillajes estuvieron a cargo de los Buzos Tácticos Policiales, a los que posteriormente se sumaron efectivos de la Guardia Rural Los Pumas con embarcaciones oficiales.

Durante los nueve días de búsqueda, los equipos recorrieron distintos sectores del río Salado y ampliaron progresivamente el radio de rastrillaje hacia el sur.

Finalmente, el cuerpo fue localizado este martes a unos dos kilómetros del lugar donde se habría producido la caída al agua.

Peritajes y autopsia

Tras el hallazgo, los responsables del operativo comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso la intervención de los especialistas del Área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los peritajes criminalísticos correspondientes en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Una vez finalizadas esas tareas, se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Allí, los médicos forenses realizarán la autopsia para determinar científicamente la causa de muerte.

Nueve muerto río salado búsqueda peritaje
Noticias relacionadas
Arsenal secuestrado: Siete armas de fuego, incluyendo una ametralladora y cinco pistolas 9mm, fueron incautadas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Los dos aprehendidos

Santo Tomé: un adolescente amenazó a su hermana, disparó al aire y terminó aprehendido

Detuvieron en Laguna Paiva a un prófugo buscado por un homicidio en Neuquén. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Detuvieron en Laguna Paiva a un prófugo buscado por un homicidio en Neuquén

Allanamiento en Santo Tomé. Tres hombres fueron detenidos tras operativos por venta de cocaína en el barrio Las Vegas.

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

Lo último

Fórmula 1: Hadjar vuelve a Red Bull para el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: Hadjar vuelve a Red Bull para el GP de Azerbaiyán

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Scioli destacó el impacto de los Juegos Suramericanos y valoró el aporte de Santa Fe al deporte argentino

Scioli destacó el impacto de los Juegos Suramericanos y valoró el aporte de Santa Fe al deporte argentino

Último Momento
Fórmula 1: Hadjar vuelve a Red Bull para el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: Hadjar vuelve a Red Bull para el GP de Azerbaiyán

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Scioli destacó el impacto de los Juegos Suramericanos y valoró el aporte de Santa Fe al deporte argentino

Scioli destacó el impacto de los Juegos Suramericanos y valoró el aporte de Santa Fe al deporte argentino

Unión ya tiene fixture para su regreso a la Liga Argentina

Unión ya tiene fixture para su regreso a la Liga Argentina

Colón va por el Top 4: el camino que le queda y cómo está la pelea

Colón va por el Top 4: el camino que le queda y cómo está la pelea

Ovación
Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Unión ya tiene fixture para su regreso a la Liga Argentina

Unión ya tiene fixture para su regreso a la Liga Argentina

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este martes 22 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este martes 22 de septiembre

La AFA tomó la decisión de mantener la fecha 11 y seguirá en pie el partido de Unión ante Boca

La AFA tomó la decisión de mantener la fecha 11 y seguirá en pie el partido de Unión ante Boca

Las Leonas y Los Leones acaparan la atención en Santa Fe

Las Leonas y Los Leones acaparan la atención en Santa Fe

Policiales
Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final