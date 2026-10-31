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¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi?

Bruno Amiconi fue designado para dirigir el partido que este sábado jugarán Colón y Defensores de Belgrano en el estadio Brigadier López a partir de las 18

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 10:47hs
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Bruno Amiconi será el encargado de dirigir el partido entre Colón y Defensores de Belgrano.

Bruno Amiconi será el encargado de dirigir el partido entre Colón y Defensores de Belgrano.

Los antecedentes no son favorables para Colón. Al punto tal que la última y única victoria del Sabalero con el arbitraje de Bruno Amiconi se dio en febrero de 2025.

El historial de Bruno Amiconi dirigiendo a Colón

Las estadísticas indican que Amiconi dirigió seis partidos al equipo rojinegro, de los cuales, el Sabalero apenas ganó uno, empató tres y perdió los dos restantes.

La última vez que lo dirigió fue el 30 de mayo de este año, cuando en condición de visitante Colón terminó empatando 1-1 frente a Almirante Brown.

LEER MÁS: Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Por su parte, el último antecedente dirigiendo a Colón en Santa Fe, fue el 28 de febrero en el empate 1-1 ante Ferro. En ese partido, Amiconi sancionó un penal en favor del Sabalero por una mano que no existió.

Así las cosas, la única victoria de Colón con el arbitraje de Amiconi se produjo el 17 de febrero de 2025 cuando venció a Nueva Chicago 2-1 con goles de Emmanuel Gigliotti y Jorge Sanguina.

Colón Bruno Amiconi Defensores de Belgrano
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