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Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Este sábado se vuelven a ver las caras, cuando desde las 18, el Sabalero reciba al Dragón en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 10:17hs
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Colón y un historial favorable ante Defensores de Belgrano.

Colón y un historial favorable ante Defensores de Belgrano.

Colón cerrará la etapa regular del Torneo de la Primera Nacional recibiendo a Defensores de Belgrano. Y el historial entre ambos equipos muestra una clara ventaja para el Sabalero.

El historial favorable al Sabalero

A lo largo de la historia, Colón y Defensores de Belgrano se enfrentaron en 35 partidos, con 15 victorias para el Sabalero, ocho para El Dragón y empataron en 12 ocasiones.

La última vez que se enfrentaron fue por la 18° fecha, cuando el 13 de junio, el Sabalero goleó a Defensores de Belgrano en condición de visitante por 3-0 con goles de Federico Rasmussen, Pier Barrios y Julián Marcioni.

LEER MÁS: Colón se juega ante Defensores una última carta para mejorar su llugar de cara al Reducido

Por su parte, el último enfrentamiento en el Brigadier López fue el 27 de abril de 2025 en lo que fue derrota del Sabalero por 1-0 con gol de Facundo Pons para Defensores de Belgrano. En el final del partido, Christian Bernardi falló un penal.

En tanto que la última victoria de Colón recibiendo a Defensores de Belgrano se dio el 28 de septiembre del 2024. El resultado fue 2-0 y los goles los convirtieron Federico Jourdan y Christian Bernardi.

Colón Defensores de Belgrano historial
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