Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Este sábado se vuelven a ver las caras, cuando desde las 18, el Sabalero reciba al Dragón en el Brigadier López

Colón cerrará la etapa regular del Torneo de la Primera Nacional recibiendo a Defensores de Belgrano . Y el historial entre ambos equipos muestra una clara ventaja para el Sabalero.

A lo largo de la historia, Colón y Defensores de Belgrano se enfrentaron en 35 partidos, con 15 victorias para el Sabalero, ocho para El Dragón y empataron en 12 ocasiones.

La última vez que se enfrentaron fue por la 18° fecha, cuando el 13 de junio, el Sabalero goleó a Defensores de Belgrano en condición de visitante por 3-0 con goles de Federico Rasmussen, Pier Barrios y Julián Marcioni.

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Por su parte, el último enfrentamiento en el Brigadier López fue el 27 de abril de 2025 en lo que fue derrota del Sabalero por 1-0 con gol de Facundo Pons para Defensores de Belgrano. En el final del partido, Christian Bernardi falló un penal.

En tanto que la última victoria de Colón recibiendo a Defensores de Belgrano se dio el 28 de septiembre del 2024. El resultado fue 2-0 y los goles los convirtieron Federico Jourdan y Christian Bernardi.