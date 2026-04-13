Torneo Promocional: Regatas (SF) y Atlético Franck treparon a la cima

Regatas (SF) y Atlético Franck vencieron como visitante a Santa Rosa y Alumni, respectivamente, y saltaron a la punta del Promocional.

13 de abril 2026 · 11:33hs
Torneo Promocional: Regatas (SF) y Atlético Franck treparon a la cima

Este domingo continuó la disputa de la quinta fecha del Torneo Apertura Promocional, donde sobresalieron los triunfos a domicilio de Regatas Santa Fe y Atlético Franck.

Esto le permitió pasar a comandar al menos hasta el martes, la tabla valorativa. Ese día quedará en la cima el ganador del cotejo entre Colón (SF) y Kimberley.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 5

Viernes 10 de abril

Unión y Progreso B 33 (Joaquín Vázquez 7) - Unión y Progreso A 76 (Lorenzo Broggi 10)

Domingo 12 de abril

Atlético Arroyo Leyes 75 (Fabián Pieroni 22) - Central Rincón 52 (Marcos Piedrabuena 11)

Colón (SJ) 40 (Leandro Michelassi 10) - Alianza (ST) 70 (Rodrigo Almada 16)

Alumni (LP) 56 (Luciano Gerez 15) - Atlético Franck 59 (Nicolás Pérez 16)

Santa Rosa 60 (Kevin Yacono 15) - Regatas (SF) 74 (Matías Ezcurra 29)

Martes 14 de abril

21.30 Colón (SF) vs. Kimberley

TABLA DE POSICIONES

Regatas (SF) y Atlético Franck 9 (4-1); Kimberley, Colón y Unión y Progreso A 8 (4-0); Alianza 7 (3-1); Atlético Arroyo Leyes 6 (2-2); Alumni y Santa Rosa 6 (1-4); Central Rincón y Colón (SJ) 5 (05), Unión y Progreso B 4 (0-4)

Fuente: ASB

Promocional Atlético Franck Regatas
