Un hombre murió tras caer del techo de una casa: investigan si era un delincuente con intenciones de robo

La víctima no fue identificada. Se desplazaba por los techos de las casas de calle Javier de la Rosa al 2.100 cuando cedió una chapa. En el marco de la investigación policial y judicial no se descartó que se haya tratado de un delincuente que tenía intenciones de entrar a robar a algunas de la viviendas que están en esa manzana.

Esta mañana de lunes 2 de noviembre, cerca de las 7, en calle Javier de la Rosa al 2.100, en pleno barrio Guadalupe Oeste, murió un hombre cuya identidad aún se desconoce. Cayó al suelo desde el techo de una vivienda . Por circunstancias que se procura establecer, cedió una chapa de la cubierta por la que transitaba y el hombre cayó al suelo.

Como consecuencia del impacto habría muerto en el lugar, aunque todavía falta que un médico constate el deceso. No se descartó en el plano de la investigación policial y judicial que se haya tratado de un ladrón con intenciones de entrar a robar a las viviendas. La casa donde se produjo la caída pertenece a un hombre de 77 años. La investigación busca establecer la identidad de la víctima y las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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Denuncia al 911

El propietario de la vivienda ubicada sobre calle Javier de la Rosa al 2.100, en el barrio Guadalupe Oeste, halló al hombre tirado en el piso de su casa, la chapa del techo rota por donde entraba la claridad y el cuerpo estaba completamente inmóvil. El hombre de 77 años inmediatamente después denunció el hallazgo a los operadores de la central de emergencias 911. Inmediatamente después llegaron oficiales de la Comisaría 8° y de la Estación Policial Norte (EPN), que preservaron el lugar hasta la llegada del médico policial, buscaron testigos entre los vecinos y constataron la existencia de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y esta hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Peritajes criminalísticos

El fiscal ordenó que se establezca la identidad del hombre fallecido y que sean identificadas, entre los vecinos del sector, las personas que puedan aportar información como testigos. También ordenó que se constate si hay cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran tener imágenes del hecho y que esas imágenes sean secuestradas, además de la realización de los peritajes criminalísticos.

Al terminar los peritajes, el cadáver será trasladado a la morgue judicial para que los médicos forenses realicen la necropsia y establezcan científicamente la causa de la muerte. Los peritajes criminalísticos quedaron a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.