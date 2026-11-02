En el corredor que une Recreo y Monte Vera con la capital provincial, el Gobierno Provincial avanza con la repavimentación de 3.400 metros

Recreo y Monte Vera: la Provincia repavimentó 1.200 m de la Ruta 5 y acelera la nueva rotonda con la Ruta 2

En el corredor que une Recreo y Monte Vera con la capital provincial, el Gobierno Provincial avanza con la repavimentación de 3.400 metros de la Ruta Provincial 5, entre la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 2 . Al mismo tiempo, construye una nueva rotonda en el cruce de ambas rutas provinciales para garantizar mejores condiciones de seguridad vial.

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ya demolió 1.200 metros de media calzada para reconstruir el paquete estructural, mientras construye la alcantarilla frente al Hospital Protomédico y avanza con la rotonda en el cruce de las rutas 2 y 5. “Es un tramo muy usado que necesitaba una mejora urgente. Por eso lo reconstruimos desde la base: cambiamos el hormigón deteriorado por un nuevo paquete estructural de hormigón y asfalto”, destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Se trata de un tramo que miles de vecinos recorren a diario para trabajar, estudiar o llegar al Protomédico y en este sentido el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó: “Por este corredor circulan todos los días los vecinos de Recreo y Monte Vera que van y vienen de la capital. Es un tramo muy usado que necesitaba una mejora urgente. Por eso lo reconstruimos desde la base: cambiamos el hormigón deteriorado por un nuevo paquete estructural de hormigón y asfalto”.

"Transformando uno de los accesos más transitados del Gran Santa Fe"

“Estamos transformando uno de los accesos más transitados del Gran Santa Fe. La repavimentación de la Ruta 5 está en marcha porque hay una decisión política clara del gobernador Pullaro”, destacó el ministro Enrico.

La obra que se ejecuta en el departamento La Capital registra un 20 % de avance general. En la rotonda, el ritmo es mayor y las tareas alcanzaron un 25 %, con una de sus tres ramas que ya cuenta con el hormigón terminado.

Media calzada y reciclado de la base

Sobre la Ruta 5, los equipos trabajan en media calzada desde la intersección con la Ruta 2 en dirección a Recreo. Hasta el momento se demolieron 1.200 metros y sobre ese sector se ejecutan tareas de reciclado y mejoramiento de la base.

En este sentido, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó: “El reciclado en la media calzada le devuelve resistencia a la base y sobre esa base se aplican las capas nuevas. Cada etapa tiene que estar bien terminada antes de pasar a la siguiente”.

Un acceso más seguro al Hospital Protomédico

Frente al hospital avanza la construcción de una alcantarilla lateral de hormigón armado de 300 metros de longitud. Una vez terminada, permitirá ampliar el acceso con una intersección canalizada, isletas centrales y dársenas de giro, para que vecinos y ambulancias entren y salgan con mayor seguridad. “Antes de ampliar el acceso, hay que resolver el desagüe. La alcantarilla frente al hospital es el paso previo para que la dársena quede bien hecha”, señaló Seghezzo.

El proyecto se completa con el reemplazo de las luminarias existentes por tecnología led en todo el corredor, nuevas paradas de colectivos con dársenas en Recreo, Monte Vera y Santa Fe, y barandas metálicas de defensa.

Mientras duren los trabajos, el tránsito se desarrolla por media calzada y con desvíos señalizados, por lo que se solicita circular con precaución, a velocidad reducida y respetando las indicaciones del personal en obra.

La obra está a cargo de la empresa Ponce Construcciones SRL, y cuenta con una inversión provincial que supera los 7.200 millones de pesos.

Con esta intervención, el Gobierno Provincial recupera uno de los corredores estratégicos del área metropolitana, que combina seguridad vial, acceso a la salud y salida para la producción hortícola de la zona norte del departamento La Capital.