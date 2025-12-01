Uno Santa Fe | Ovación | Unión y Progreso

Torneo Promocional: Unión y Progreso igualó la serie final ante Kimberley

Unión y Progreso forzó un tercer partido en la final del Promocional, tras vencer a Kimberley por 54-52, en el Malvinas Argentinas de RO.

Ovación

Por Ovación

1 de diciembre 2025 · 08:07hs
Torneo Promocional: Unión y Progreso igualó la serie final ante Kimberley

ASB

Unión y Progreso (1) estiró la definición para conocer el campeón del Torneo Clausura, al batir a Kimberley (1) por 54 a 52 en un repleto Malvinas Argentinas.

Un segundo punto que volvió a tener rachas, momentos, de los buenos y malos para ambos. Y también bajos porcentajes desde la línea: el vencedor 20/42 (48%) y el campeón del Apertura 14/38 (37%).

En ese contexto de alternar el dominio de las acciones, Leonel Ruderman se despachó con un triple clave que fue abriendo el camino. Más allá de que Kimberley tuvo la chance de forzar la prórroga, los de Gilardi se lo llevaron y todo se dirimirá en un tercer cotejo.

El mismo está programado para el domingo 7 de diciembre, a partir de las 18, en el gimnasio Cándido Arrúa del sur de la ciudad.

Síntesis de Unión y Progreso y Kimberley

UNIÓN Y PROGRESO 54: Matías Arce 7, Leonel Ruderman 8, Mauro Salvatelli 10, Emiliano Ceirano 4, Lucio Mandel 2 (FI) Gonzalo Caraffa 7, Augusto Piccoli 3, Giuliano Veneziano 10, Nicolás Castella 1, Germán Rindizbacher 2, Gian Marchetti 0. DT: Nicolás Gilardi.

KIMBERLEY 52: José Doello 2, Lucas Widder 7, Germán Muller 6, Ignacio Villalva 6, Damián Cane 0 (FI) Damián Lamagni 10, Alan Pérez 5, Fernando Ruscitti 4, Patricio Coronel 0, Luis Noval 0, Federico Carreon 12. DT: Mariano Mellit.

Parciales: 12-12, 26-23 y 40-40.

Árbitros: Sergio Quinteros, José Rodríguez y Brian Pérez.

Cancha: Malvinas Argentinas (Local UyP).

Fuente: ASB

Unión y Progreso Kimberley Promocional
Noticias relacionadas
Este año se llevaron a cabo las elecciones en Unión y Colón.

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

argentina recibe a cuba en el templo del rock con el objetivo de seguir firme rumbo al mundial de qatar

Argentina recibe a Cuba en el Templo del Rock con el objetivo de seguir firme rumbo al Mundial de Qatar

Náutico El Quillá se coronó campeón en la categoría Sub 19 del Oficial.

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

El Matador ganó en San Javier frente a Central por 1 a 0 y continúa en carrera.

Los equipos de San Justo clasificaron a octavos en el Regional Amateur

Lo último

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Último Momento
¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Ovación
Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"