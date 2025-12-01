Torneo Promocional: Unión y Progreso igualó la serie final ante Kimberley

Unión y Progreso forzó un tercer partido en la final del Promocional, tras vencer a Kimberley por 54-52, en el Malvinas Argentinas de RO.

Unión y Progreso (1) estiró la definición para conocer el campeón del Torneo Clausura, al batir a Kimberley (1) por 54 a 52 en un repleto Malvinas Argentinas.

Un segundo punto que volvió a tener rachas, momentos, de los buenos y malos para ambos. Y también bajos porcentajes desde la línea: el vencedor 20/42 (48%) y el campeón del Apertura 14/38 (37%).

En ese contexto de alternar el dominio de las acciones, Leonel Ruderman se despachó con un triple clave que fue abriendo el camino. Más allá de que Kimberley tuvo la chance de forzar la prórroga, los de Gilardi se lo llevaron y todo se dirimirá en un tercer cotejo.

El mismo está programado para el domingo 7 de diciembre, a partir de las 18, en el gimnasio Cándido Arrúa del sur de la ciudad.

Síntesis de Unión y Progreso y Kimberley

UNIÓN Y PROGRESO 54: Matías Arce 7, Leonel Ruderman 8, Mauro Salvatelli 10, Emiliano Ceirano 4, Lucio Mandel 2 (FI) Gonzalo Caraffa 7, Augusto Piccoli 3, Giuliano Veneziano 10, Nicolás Castella 1, Germán Rindizbacher 2, Gian Marchetti 0. DT: Nicolás Gilardi.

KIMBERLEY 52: José Doello 2, Lucas Widder 7, Germán Muller 6, Ignacio Villalva 6, Damián Cane 0 (FI) Damián Lamagni 10, Alan Pérez 5, Fernando Ruscitti 4, Patricio Coronel 0, Luis Noval 0, Federico Carreon 12. DT: Mariano Mellit.

Parciales: 12-12, 26-23 y 40-40.

Árbitros: Sergio Quinteros, José Rodríguez y Brian Pérez.

Cancha: Malvinas Argentinas (Local UyP).

Fuente: ASB