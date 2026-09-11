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¿Habrá limpieza de amarillas en Colón para afrontar la recta final?

Colón se prepara para buscar un golpe de efecto a Mendoza contra Godoy Cruz con una situación que también copa la escena para el final de la Primera Nacional

11 de septiembre 2026 · 15:35hs
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¿Habrá limpieza de amarillas en Colón para afrontar la recta final?

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón llega a la recta final de la Primera Nacional con poco margen para especular. El Sabalero visitará este domingo a Godoy Cruz por la fecha 29 de la Zona A y, después de los últimos resultados, sabe que necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea de arriba.

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Iván Delfino todavía no confirmó el equipo, aunque la formación ya está prácticamente definida en su cabeza. Las lesiones fueron uno de los grandes dolores de cabeza durante la semana y obligaron al entrenador a mover piezas para llegar de la mejor manera al compromiso en Mendoza.

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Las amarillas en Colón

Cuatro jugadores llegan al partido con al límite de amarillas y, por lo tanto, al borde de la suspensión: Mauro Peinipil, Facundo Castet, Federico Lértora e Ignacio Lago. Un nuevo apercibimiento significaría quedar afuera del próximo compromiso ante Los Andes.

Peinipil llega en capilla en Col&oacute;n para jugar contra Godoy Cruz.

Peinipil llega en capilla en Colón para jugar contra Godoy Cruz.

La situación abre un interrogante inevitable. ¿Conviene arriesgarlos y asumir la posibilidad de perderlos frente a Los Andes para tenerlos disponibles en la parte decisiva? ¿O el momento de Colón obliga a olvidarse de cualquier cálculo y poner toda la carne en el asador?

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Por contexto, no parece que Delfino vaya a guardar jugadores. Colón necesita sumar y no está en condiciones de resignar piezas pensando demasiado adelante. Pero tampoco sería extraño que alguno de los cuatro termine recibiendo una amarilla y aproveche la suspensión para llegar limpio al tramo final.

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El escenario no es sencillo: Colón necesita presente, pero también debe cuidar su futuro inmediato. Con cada partido más importante que el anterior, las tarjetas empiezan a jugar su propio partido y Delfino tendrá que decidir cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Porque en Mendoza no solo estarán en juego tres puntos. También puede empezar a definirse cómo llegará el Sabalero a las últimas fechas del campeon

Colón Godoy Cruz amarillas
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