Toviggino cruzó feo en redes a Lautaro Acosta

"La sensación es amarga. Me parece que habíamos hecho todo como para ganarlo. Estábamos bien. Incluso con un hombre menos habíamos tenido dos situaciones con Walter (Bou). Después viene la situación del penal que te desgasta… Llevo un montón de años en el fútbol argentino y todo esto me desgasta muchísimo. Me hace mal", confesó el futbolista de 36 años.

Posteriormente, arremetió contra los dirigentes de AFA y el VAR: "No entiendo el criterio que se utiliza. A nosotros hace nueve meses no nos cobran un penal. Ayer vi una jugada igual de Platense – Barracas que fue con la mano afuera, pero no cobraron nada".

"Qué querés que diga, lo que sabemos todos y que nadie puede decir porque te van a perjudicar más adelante”, sentenció.

Dura respuesta de Toviggino

Ante este panorama, el tesorero de AFA utilizó su red social "X" (ex Twitter) y fue contundente contra el futbolista: "Soy Dirigente Deportivo, NO Jugador de Fútbol. SOS EL TÍPICO “MANO LARGA”".

"NO pierdo el tiempo con los que ejercen Violencia de Género. Que tengas un OLVIDADO Retiro del Fútbol Argentino !!! NO mereces otra cosa. Seguí buscando prensa, el ocaso está cerca !!! ", sentenció.

La causa de Lautaro Acosta por violencia de género

Ludmila Isabella, ahora ex pareja de Acosta, ratificó una denuncia por violencia de género en junio de 2023 en el Juzgado de Familia N°10 de Lomas de Zamora, junto a su abogado.

En la misma declaró que "sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo. Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días", relató.

Además, agregó: “Viví cosas muy feas. Al tener una relación tóxica no lo podía soltar, el vínculo que nos quedaba me hacía no contar lo que realmente pasé, por eso mi denuncia fue muy leve y no conté lo que realmente vivía. Todas las madrugadas, esas noches de terror”.