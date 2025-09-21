Tras el diluvio, Tigre aguantó la ventaja y hundió aún más a Aldosivi

Tigre resistió los 17 minutos que restaban por jugarse a causa del temporal y terminó venciendo a Aldosivi 2-0, para complicar aún más el presente del equipo marplatense

Tigre mantuvo la ventaja y en la reanudación terminó superando 2-0 a Aldosivi.

Tras el diluvio que forzó la suspensión del encuentro, Tigre completó su trabajo: el Matador aguantó sin inconvenientes su ventaja de 2-0 durante los 17 minutos restantes contra Aldosivi y se quedó con los tres puntos en el José Dellagiovanna.

El juego entre los dirigidos por Diego Dabove y los comandados por Guillermo Farré había comenzado el sábado, pero fue suspendido por la lluvia que cayó con mucha intensidad durante todo el compromiso e, incluso, provocó un corte de luz en el estadio a los 26 minutos del segundo tiempo.

Si bien la luz regresó rápidamente, el juez Brian Ferreira se reunió con los capitanes Joaquín Laso y Jorge Carranza y tomaron la decisión de que el partido debía suspenderse a los 28 minutos de acción.

Embed - EL MATADOR LE GANÓ AL TIBURÓN EN VICTORIA EN UN DUELO CLAVE | Tigre 2-0 Aldosivi | RESUMEN

Hasta ese momento, el local se imponía por 2-0 gracias a los goles de Ignacio Russoy David Romero, a los 11 y 37 del primer capítulo, respectivamente. Hoy el partido se completo practicamente sin situaciones de riesgo para níngun conjunto.

De esta forma, el club azulgrana llegó a nueve puntos en ocho partidos y escaló al decimo puesto del Grupo A del Clasura, mientras que la institución verde y amarilla quedó último con apenas 3 unidades. Además, el Tiburon quedó último en las dos tablas, en ambas igualado con San Martín de San Juan.