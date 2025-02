Troglio pierde al nueve titular por lo que resta del año

Pedro Troglio, DT de Instituto, reconoció que la lesión del delantero Facundo Suárez no pinta bien.

A propósito de los lesionados, el orientador reconoció que “lo de Batallini es solo un golpe, no es tan preocupante. Tenemos que evaluar lo de Suárez. La perspectiva inicial no es la mejor. Esperemos ver los estudios y que no sea nada grave, porque sería una pérdida muy grande”.

En referencia a la actuación de la Gloria en Vicente López, su técnico dijo que “es la segunda vez que salimos, salimos contra River e hicimos un gran partido. El esquema de Platense nos complicó, no estuvimos finos. Nos salían de contra. Fue casi imposible generar fútbol. Fue un partido chato durante los 90 minutos. El que se equivocaba más veces terminaba perdiendo. Nos equivocamos en salida y recibimos el gol".

En otro tramo de su análisis expresó que "el equipo dio un paso atrás desde lo futbolístico. En los tres partidos pasados veníamos jugando muy bien. Hoy (por el dominigo) no hemos hilvanado prácticamente nada en ofensiva. Y lamentablemnete cargamos con una lesión importante de un jugador que es importante para el sistema del equipo".

Mirando el horizonte, Troglio sostuvo que "hay que aprender que estos partidos no podés perderlos y lamentablemente pasó. Hay que acomodarse, el jueves nos toca ir a Santa Fe. Después tenemos un local y dos visitantes más. Es un calendario dificil y si te bajoneas, es muy difícil levantar”.