Santa Fe ajusta la logística para los Juegos Suramericanos y se prepara para recibir a más de 4.000 atletas

El Concejo Municipal recibió al Comité Organizador local y conoció los avances en infraestructura, sedes deportivas y el esquema organizativo del evento que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre, con la capital provincial como una de las principales sedes.

12 de enero 2026 · 18:31hs
Con la cuenta regresiva en marcha para los Juegos Suramericanos, el Concejo Municipal de Santa Fe recibió este lunes a integrantes del Comité Organizador Santa Fe, en un encuentro destinado a conocer el estado de los preparativos y coordinar aspectos vinculados a la logística de un evento deportivo de alcance continental.

La ciudad será una de las tres sedes del certamen, junto a Rosario y Rafaela, y durante dos semanas concentrará competencias de 14 deportes, además de recibir a miles de atletas, delegaciones y visitantes. “La ciudad será una gran vidriera internacional y tenemos que prepararnos de la mejor manera”, afirmó el presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, tras la reunión.

Infraestructura, sedes y público masivo

El director de la Sede Santa Fe, Carlos Marzo, fue el encargado de detallar el esquema organizativo y los avances de obra. Explicó que en la capital provincial se desarrollarán disciplinas como remo, hockey, canotaje, aguas abiertas, atletismo, vela, triatlón, softbol, bochas y escalada, entre otras, con sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad y la región.

Entre los escenarios confirmados se encuentran la Laguna Setúbal, la zona del bulevar Tacca, la Estación Belgrano, el Lago del Parque del Sur y el Centro Español, además de espacios en Recreo y Paraná.

Uno de los ejes destacados fue la organización del Fan Fest, que funcionará en el Parque del Sur como punto de encuentro para el público. El espacio contará con pantallas gigantes, escenario, sonido, sectores gastronómicos, merchandising, activaciones deportivas y una posta sanitaria, con criterios de accesibilidad y seguridad.

En paralelo, ocho clubes santafesinos ya se inscribieron para colaborar con la organización, entre ellos el Club de Regatas, El Quillá, el Yacht Club Santa Fe y distintas instituciones náuticas, clave para las disciplinas acuáticas.

Obras en marcha y legado urbano

Durante el encuentro también se repasaron las obras de infraestructura que se ejecutan en la ciudad. Se destacan el Estadio Multipropósito CARD, la renovación integral de la pista del CARD, la intervención del bulevar Tacca y los accesos al predio. Además, en Recreo avanza el Centro de Tiro Deportivo, mientras que en barrio Esmeralda Este II se construyen 346 viviendas que funcionarán como Villa Deportiva durante los Juegos.

Desde el Concejo señalaron que el desafío no solo es garantizar el desarrollo del evento, sino también que las obras y mejoras “queden como un plus para la ciudad” una vez finalizada la competencia, consolidando a Santa Fe como sede de eventos deportivos de gran escala.

