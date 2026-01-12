Pese a todas las inhibiciones que tiene, San Lorenzo sumó su primer refuerzo

Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

12 de enero 2026 · 16:11hs
San Lorenzo sigue enfocado en la pretemporada y se entrena pensando en el amistoso de este miércoles a las 21 frente a Deportivo Cúcuta de Colombia. No obstante, en las últimas horas del domingo por la noche, Damián Ayude recibió una gran noticia de cara al comienzo de una nueva semana de entrenamientos.

San Lorenzo ya tiene su primer refuerzo

La dirigencia del cuadro azulgrana confirmó al primer refuerzo de este mercado de pases y cerraron la llegada de Mauricio Cardillo, mediocampista de 22 años que viene de quedar libre en Independiente Rivadavia, y este lunes por la mañana se sumará al plantel para comenzar con los entrenamientos de una nueva semana.

En una temporada donde disputó 33 compromisos y convirtió tres goles con la Lepra mendocina, Cardillo quedó con el pase en su poder y firmará contrato con San Lorenzo en condición de libre. No obstante, previo a oficializar su llegada, la institución azulgrana debe levantar las inhibiciones, que alcanzan una cifra superior a los tres millones de dólares.

Según informaron desde la CD, las gestiones para cancelar esos compromisos avanzan de manera positiva y confían en poder quedar habilitados para intervenir en el mercado de transferencias en el corto plazo.

En Boedo no pierden de vista otras opciones para reforzarse y en la lista aparecen Juan Sforza, Pablo Galdames y Gastón Verón, entre otros. Al mismo tiempo, en las últimas horas la dirigencia rechazó una oferta de Talleres por Nicolás Tripichio y aguarda novedades en las negociaciones con los clubes interesados en Jhohan Romaña, Elías Báez y Alexis Cuello.

