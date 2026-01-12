Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón suma sangre joven para la continuidad de la Liga Argentina

Colón sigue ajustando su estructura en la Liga Argentina y en las últimas horas sumó dos nuevas piezas a su proyecto integral: Franco Mierke y Gonzalo Lozicki

Ovación

Por Ovación

12 de enero 2026 · 16:30hs
Colón suma sangre joven para la continuidad de la Liga Argentina

Colón continúa ajustando su estructura en la Liga Argentina 2025/26 y en las últimas horas sumó dos nuevas piezas a su proyecto integral. Tras cumplir con un viaje que ya tenían programado, Franco Mierke y Gonzalo Lozicki se incorporaron al plantel rojinegro que se encuentra en plena competencia.

Dos cara jóvenes en Colón para la Liga Argentina

Sus llegadas no solo apuntan a potenciar el equipo profesional, sino también a dar forma a la estructura asociativa con la que Colón planifica afrontar toda la temporada, buscando mayor profundidad y alternativas dentro del plantel.

Cabe recordar que, previamente, la institución ya había avanzado en la conformación del grupo con las incorporaciones de Bruno Santillán, quien incluso sumó algunos minutos frente a Santa Paula, y Juan Oroná, completando así una base cada vez más sólida.

En este contexto, el panorama se vuelve más favorable para el entrenador Leandro Spies, quien conoce bien a Mierke y Lozicki de su paso por Almagro, un factor que facilita la adaptación y acelera los tiempos de trabajo dentro del equipo.

De esta manera, Colón sigue fortaleciendo su proyecto deportivo, combinando presente y planificación, con la mira puesta en sostenerse competitivo a lo largo de toda la exigente temporada de la Liga Argentina.

Colón Liga Argentina Leandro Spies
Noticias relacionadas
cuenta regresiva en colon: cuando se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

El DT de Colón Ezequiel Medrán pretende un par de refuerzos más para completar el plantel.

Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

El nuevo cuerpo técnico de la Reserva de Colón.

Colón definió el cuerpo técnico de Reserva y la nueva estructura del fútbol formativo

El plantel de Colón inicia una semana de trabajo exigente y Medrán ya cuenta con 13 refuerzos.

Colón arranca una semana de trabajo intensa con la presencia de 13 refuerzos

Lo último

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Último Momento
Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Ovación
La motivación de Madelón: Lindo predio, estamos bien, Unión está bien

La motivación de Madelón: "Lindo predio, estamos bien, Unión está bien"

Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"