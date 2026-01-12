Colón continúa ajustando su estructura en la Liga Argentina 2025/26 y en las últimas horas sumó dos nuevas piezas a su proyecto integral. Tras cumplir con un viaje que ya tenían programado, Franco Mierke y Gonzalo Lozicki se incorporaron al plantel rojinegro que se encuentra en plena competencia.
Colón suma sangre joven para la continuidad de la Liga Argentina
Por Ovación
Dos cara jóvenes en Colón para la Liga Argentina
Sus llegadas no solo apuntan a potenciar el equipo profesional, sino también a dar forma a la estructura asociativa con la que Colón planifica afrontar toda la temporada, buscando mayor profundidad y alternativas dentro del plantel.
Cabe recordar que, previamente, la institución ya había avanzado en la conformación del grupo con las incorporaciones de Bruno Santillán, quien incluso sumó algunos minutos frente a Santa Paula, y Juan Oroná, completando así una base cada vez más sólida.
En este contexto, el panorama se vuelve más favorable para el entrenador Leandro Spies, quien conoce bien a Mierke y Lozicki de su paso por Almagro, un factor que facilita la adaptación y acelera los tiempos de trabajo dentro del equipo.
De esta manera, Colón sigue fortaleciendo su proyecto deportivo, combinando presente y planificación, con la mira puesta en sostenerse competitivo a lo largo de toda la exigente temporada de la Liga Argentina.