Colón suma sangre joven para la continuidad de la Liga Argentina

Colón sigue ajustando su estructura en la Liga Argentina y en las últimas horas sumó dos nuevas piezas a su proyecto integral: Franco Mierke y Gonzalo Lozicki

Colón continúa ajustando su estructura en la Liga Argentina 2025/26 y en las últimas horas sumó dos nuevas piezas a su proyecto integral. Tras cumplir con un viaje que ya tenían programado, Franco Mierke y Gonzalo Lozicki se incorporaron al plantel rojinegro que se encuentra en plena competencia.

Sus llegadas no solo apuntan a potenciar el equipo profesional, sino también a dar forma a la estructura asociativa con la que Colón planifica afrontar toda la temporada, buscando mayor profundidad y alternativas dentro del plantel.

Cabe recordar que, previamente, la institución ya había avanzado en la conformación del grupo con las incorporaciones de Bruno Santillán, quien incluso sumó algunos minutos frente a Santa Paula, y Juan Oroná, completando así una base cada vez más sólida.

En este contexto, el panorama se vuelve más favorable para el entrenador Leandro Spies, quien conoce bien a Mierke y Lozicki de su paso por Almagro, un factor que facilita la adaptación y acelera los tiempos de trabajo dentro del equipo.

De esta manera, Colón sigue fortaleciendo su proyecto deportivo, combinando presente y planificación, con la mira puesta en sostenerse competitivo a lo largo de toda la exigente temporada de la Liga Argentina.