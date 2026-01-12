Moretti endurece su discurso en San Lorenzo y acusa a la nueva conducción

El expresidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, publicó un duro mensaje en sus redes sociales contra la actual conducción y apuntó contra Sergio Costantino

El expresidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti , publicó un durísimo mensaje en sus redes sociales contra la actual conducción y apuntó directamente contra Sergio Costantino , a quien acusó de encabezar un “golpe de estado institucional”. En su descargo, el exmandatario sostuvo que la dirigencia transitoria mintió ante la AFA.

En uno de los ejes centrales de su crítica, Moretti aseguró que Costantino se presentó en reuniones con la AFA, realizadas en octubre y noviembre, con un plan para inyectar 12 millones de dólares y sanear las finanzas de la institución.

Moretti sigue siendo noticia en San Lorenzo

Según denunció, ese dinero “nunca apareció” y, tras casi tres semanas al frente del club, la actual conducción “no va a poner un peso”, dejando en evidencia —a su entender— una promesa incumplida.

El ex presidente también se refirió a las inhibiciones que pesan sobre San Lorenzo y afirmó que serán levantadas con fondos provenientes de ventas de futbolistas del plantel que él armó.

“Van a levantar las inhibiciones que ellos mismos causaron con el dinero de las ventas de los jugadores de la gestión Moretti”, disparó, y advirtió sobre una posible “malventa de patrimonio” sin proyecto deportivo ni planificación a largo plazo.

En otro tramo del mensaje, Moretti defendió su administración al enumerar pagos realizados, derechos económicos vigentes y activos que, según afirmó, dejó en el club.

Además, cuestionó la política actual respecto a los abonos y aseguró que la recaudación será menor a la de su gestión, cuando se alcanzaron 21 mil socios adheridos, apuntando a decisiones que —según su mirada— perjudican a los asociados.

Finalmente, Moretti insistió en que la acefalía declarada en San Lorenzo es “inexistente” y la calificó como un “mamarracho administrativo y documental”.

Tras varios reveses judiciales, aseguró que la Justicia fallará a su favor y que regresará a la presidencia. “Insistieron en consumar el golpe institucional por el solo capricho de estar en un lugar que no les dieron los socios en las urnas”, concluyó, en un mensaje que volvió a encender la interna política en Boedo.