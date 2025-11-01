Uno Santa Fe | Ovación | Udinese

Udinese venció a Atalanta y le sacó el invicto en la Serie A

Con un gol de Nicolo Zaniolo, Udinese superó 1-0 a Atalanta y le quitó el invicto que ostentaba en la Serie A

1 de noviembre 2025 · 14:25hs
Unidese le ganó a Atalanta y lo dejó sin invicto.

Unidese le ganó a Atalanta y lo dejó sin invicto.

El Udinese abrió la décima fecha de la Serie A con un triunfo valioso por 1-0 ante el Atalanta en el Bluenergy Stadium, en un duelo que tuvo a Nicolò Zaniolo como gran protagonista.

Atalanta se quedó sin invicto

El atacante italiano volvió a marcar —su tercer gol en los últimos cuatro partidos— y le dio al equipo de Kosta Runjaic tres puntos clave que lo colocan en la línea de Juventus y Bologna, todos con 15 unidades -pero con un partido más-.

Para la Atalanta de Ivan Juric, en cambio, fue la primera derrota del torneo luego de una racha de cinco empates consecutivos que la mantenía como el único invicto de la competición.

Embed - UDINESE VENCIÓ A ATALANTA EN ÚDINE Y SE PRENDE EN LA SERIE A | Udinese 1-0 Atalanta | RESUMEN

El encuentro tuvo un ritmo intenso desde el inicio, con el Udinese mostrando más claridad en ataque y un Zaniolo decidido a desequilibrar. Atalanta, diezmada por varias bajas importantes, llegó a anotar a través de Sulemana, pero la jugada fue anulada por fuera de juego previo de Zappacosta. El gol decisivo llegó tras una gran combinación: Ekkelenkamp asistió con un pase bombeado a Kamara, quien desbordó y lanzó un centro preciso para que Zaniolo definiera cruzado de zurda desde el punto penal.

Para la “Dea”, el golpe significa perder el invicto y ceder terreno en la zona alta quedando en la décima posición, aunque sigue mostrando competitividad incluso en medio de un plantel diezmado, mientras que el conjunto local se pone a punto para pelear por los puestos de clasificación europea.

Udinese Atalanta Serie A
