Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Camilo Ugo Carabelli defenderá el título del Rosario Challenger , presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, tras recibir una invitación para el cuadro principal del certamen que se disputará del 1 al 8 de febrero de 2026 en el Jockey Club de Rosario.

El tenista bonaerense, actual 47° del ranking ATP y campeón vigente del torneo, será una de las principales atracciones del único Challenger 125 que se juega en el país.

La consagración de Ugo Carabelli en la edición 2025, tras vencer en la final a Hugo Dellien, representó el octavo título Challenger de su carrera y el inicio de la mejor temporada profesional, que luego incluyó semifinales ATP en Río de Janeiro y Santiago, además de actuaciones destacadas en Bastad y Umag. Ese recorrido le permitió ingresar por primera vez al top 50 del ranking mundial, posición que aún conserva.

Con la confirmación de Ugo Carabelli, el número de argentinos en el cuadro principal asciende a doce. Entre ellos se destacan Francisco Comesaña (68°), Mariano Navone (74°) y Juan Manuel Cerúndolo (83°), quienes figuran como preclasificados.

También participarán Román Burruchaga, último campeón del Buenos Aires Challenger, Juan Pablo Ficovich, Alex Barrena, Santiago Rodríguez Taverna, Genaro Olivieri, Lautaro Midón, Andrea Collarini y Facundo Díaz Acosta.

El cuadro se completa con una presencia internacional relevante, que incluye a jugadores como Carlos Taberner, Vit Kopriva, Chun-Hsin Tseng, Hugo Dellien, Daniel Galán, Marco Cecchinato y varios representantes brasileños, lo que refuerza el perfil competitivo del torneo.

El Rosario Challenger es un evento oficial del ATP Challenger Tour y otorga 125 puntos al campeón, consolidándose como uno de los torneos más importantes de la región. La organización está a cargo de Torneos y cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia de Santa Fe.